SimpleOne значительно расширяет функциональность управления партнерами в B2B CRM 1.5.0

Компания SimpleOne расширила раздел «Управление партнерами» своего продукта B2B CRM 1.5.0. Туда добавлены четыре ключевых модуля для оптимизации работы с партнерской сетью: «Партнерские программы», «Партнерские уровни», «Заявки на партнерство» и «Партнерские соглашения». Обновление особенно актуально для крупного бизнеса.

В новой версии B2B CRM 1.5.0 пользователи могут полностью отслеживать процесс работы с клиентами в новом разделе навигатора «Управление партнерами» / Partner Management:

Создавать и настраивать партнерские программы и уровни в них. Появилась возможность регистрировать предлагаемые условия сотрудничества, фиксировать ступени, которые партнер может достигнуть, и требования, необходимые для получения уровня.

Обрабатывать заявки на партнерство. Обращения компаний, желающих сотрудничать с компанией-вендором, проходят этапы обработки по статусам с помощью UI-действий на форме заявки на партнерство. Также там доступен новый виджет CRM Customer Contact Information, который содержит основную информацию о контакте, с которым связана заявка.

Создавать партнерские соглашения для принятых заявок. Партнерские соглашения позволяют фиксировать в системе статус отношений с компаниями и сохранять информацию обо всех значимых контактах в них. Для соглашений доступна статусная модель, которая позволит хранить в системе как актуальные, так и устаревшие контракты и, таким образом, сохранять всю историю отношений с партнером.