CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО Импортонезависимость
|

Подтверждена совместимость ПК «Сакура» и ОС «Альт»

Компании «Базальт СПО» и «ИТ-Экспертиза» успешно завершили тестирование совместимости программного комплекса информационной безопасности «Сакура» с операционными системами «Альт Рабочая станция» 10, «Альт Сервер» 10 и «Альт СП» 10 на платформе х86_64. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Результаты тестовых испытаний, проведенных специалистами компании «ИТ-Экспертиза», зафиксированы в двустороннем протоколе. По итогам тестирования совместимости ОС «Альт» и ПК «Сакура» оформлены соответствующие сертификаты.

«Альт» – линейка операционных систем для для госсектора, бизнеса и частных пользователей, которую с 2001 г. развивает команда разработчиков «Базальт СПО». Программные продукты разрабатываются на собственной инфраструктуре разработки компании и репозитории проекта «Сизиф», находящихся на территории и под юрисдикцией России. ОС «Альт» внесены в Единый реестр отечественного ПО

ПК «Сакура» – это комплекс информационной безопасности для контроля удаленных рабочих мест и активного реагирования на несоответствие профилям безопасности. Решение предназначено для контроля состояния защищенности рабочих мест на основе политик, обнаружения и реагирования на угрозы безопасности, управления доступом к корпоративным ресурсам. ИТ-продукт является полностью российской разработкой и внесен в Единый реестр отечественного ПО (№ 9018)

«Проведенное тестирование подтвердило высокую степень совместимости и стабильности работы наших продуктов, что гарантирует клиентам обеих компаний уверенность в надёжности и эффективности предлагаемых решений», – сказал Максим Ефремов, заместитель генерального директора по ИБ компании «ИТ-Экспертиза».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования

Древний инструмент Windows может радикально снизить потребление энергии ЦОДами. Но им никто не пользуется

Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro

Власти потратят 820 миллионов на кибергигиену чиновников и граждан

Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек

Создан неубиваемый аккумулятор, который можно гнуть и резать

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: