«Телфин» повысил эффективность звонков HR-команды Lamoda

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» подключил HR-дирекцию Lamoda к единой цифровой экосистеме «Телфин.Офис». Благодаря облачным сервисам связи компания улучшила процессы подбора mass-персонала и на 36% сократила время на звонки кандидатам. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Lamoda — ритейлер в сфере моды в России и СНГ, объединяющий в себе онлайн-платформу и розничную сеть. Компания активно внедряет современные технологии для улучшения пользовательского опыта и повышения качества обслуживания.

До внедрения сервисов «Телфин» рекрутеры Lamoda связывались с кандидатами через корпоративные мобильные, вручную набирая номера, что существенно увеличивало время совершения обзвона. Также было сложно анализировать количество звонков и качество проведения телефонных интервью. Кроме этого, в компании не было возможности автоматически вести учет пропущенных обращений и идентифицировать кандидатов.

Для решения этих задач в текущую коммуникационную инфраструктуру компании Lamoda были внедрены такие базовые сервисы облачной телефонии, как виртуальная АТС «Телфин.Офис», интегрированная с корпоративной CRM, и более 10 виртуальных мобильных номеров в коде 8800. Также ритейлер подключил автоинформатор для массового обзвона кандидатов и контроль пропущенных звонков. Анализ статистики и повышение качества скриптов в работе с возражениями, а также использование анализа записей звонков позволило улучшить «воронку» процесса подбора специалистов.

Благодаря интеграции АТС «Телфин.Офис» с системой E-Staff сотрудники Lamoda стали тратить значительно меньше времени на набор номера и поиск кандидата в CRM. Переход на сервисы «Телфин» позволил рекрутерам быстрее реагировать на заявки и эффективнее управлять входящими звонками. Время от отклика на вакансию до первого звонка кандидату сократилось в 2 раза. Также рекрутеры стали в 1,5 раза чаще возвращаться к потенциальным сотрудникам, чей звонок был пропущен. Также появилась возможность видеть все неотвеченные вызовы в формате удобного списка и оперативно на них реагировать.

«Бизнес Lamoda сильно зависит от качества сотрудников, поэтому для нас техническое развитие HR-дирекции было важным шагом на пути к общему росту компании. Сегодня лучших специалистов получают самые быстрые компании, у кого оптимизированы процессы подбора. Сотрудничество с “Телфин” позволило нам добиться впечатляющих результатов. Например, только благодаря оптимизированному неймингу, когда у кандидатов сразу высвечивается бренд Lamoda при входящем звонке, дозваниваемость выросла на 7%», — сказала Александра Аборина, управляющий директор по персоналу, Lamoda.

«Сервисы “Телфин” зачастую помогают бизнесу в выстраивании продаж и маркетинга. Для крупного бизнеса процесс работы с кадрами также требует серьезных технических интеграций с телефонией и CRM. За счет внедрения инструментов контроля и автоматизации осуществления и обработки входящих и исходящих вызовов нам удалось существенно увеличить количество обрабатываемых кандидатов одним рекрутером, а также повысить лояльность и доверие соискателей к бренду. Внедрение сервисов “Телфин” позволило Lamoda уйти от рутинных процессов и повысить общую продуктивность при поиске кандидатов», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».