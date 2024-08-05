Selectel запустил базы данных на выделенном облачном сервере

Selectel, независимый провайдер сервисов ИT-инфраструктуры, объявил запуске нового продукта — базы данных на выделенном облачном сервере. Решение позволит хранить и эффективно обрабатывать данные больших объемов, при этом ресурсы на выделенном облачном сервере будут зафиксированы за конкретным клиентом. На текущий момент в России нет аналогичных продуктовых решений с изолированными на физическом уровне облачными базами данных как сервис. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Базы данных на выделенном облачном сервере помогут бизнесу решить задачи по хранению баз объемом до 8 ТБ с высокой производительностью обработки данных: до 1,5 млн IOPS (количество операций ввода-вывода в секунду) и пропускной способностью — до 7 тыс. МБ/с. Главным преимуществом продукта является то, что облачная база данных разворачивается на физическом сервере, ресурсы которого зафиксированы за одним клиентом и обслуживают только его.

Конфигурация серверов под новый продукт собрана с учетом лучших практик для обеспечения максимально производительной работы. Размещение баз данных на выделенном облачном сервере позволяет повысить производительность такой СУБД почти в 10 раз по сравнению с традиционным способом размещения в облаке.

Новое решение подойдет компаниям, у которых есть запрос на хранение данных больших объемов, высокие требования к производительности СУБД и отказоустойчивости. Например, высоконагруженные e-commerce проекты, компании финансового сектора или масштабные медиа-площадки. В зависимости от выбранной конфигурации стоимость нового решения будет на 27-47% дешевле, чем стандартные DBaaS (Database as a service). Так, сервис подойдет для закрытия потребностей бизнеса, для которого важно оптимальное соотношение цены с максимальной производительностью.

«По итогам I квартала 2024 г. сервис для быстрого развертывания и администрирования баз данных в облаке в Selectel показал рост выручки в два раза, — сказал Александр Гришин, менеджер DBaaS-продуктов Selectel. — Мы также видим стремительный рост числа запросов на DBaaS-решения среди компаний, которым важен не только сам факт хранения большого объема данных, но и высокая производительность СУБД. Сегодня на рынке нет аналогов с такими же техническими параметрами, как у нашего нового продукта».