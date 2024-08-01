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Российская компания-разработчик выпустила «убийцу» Jira и Trello

Пока другие компании только обсуждают планы по созданию аналогов популярных таск-трекеров Jira и Trello, российский разработчик «БизнесАвтоматика» уже представил свою альтернативу — Visary Tracker. Об этом CNews сообщили представители «БизнесАвтоматики».

На разработку платформы Visary, лежащей в основе Visary Tracker, было направлено более шести млрд руб. Новый отечественный продукт предлагает удобный и мощный инструментарий для эффективного управления задачами, превосходя по функционалу своих зарубежных аналогов.

Visary Tracker включает весь необходимый функционал популярной Jira, но в более простом и понятном интерфейсе. При этом из решения исключены второстепенные инструменты, не пользующиеся большим спросом.

Среди ключевых преимуществ Visary Tracker — поддержка неограниченного количества проектов, гибкая лицензионная политика, мгновенный доступ с любых устройств, а также полное соответствие требованиям политики импортозамещения в России.

Система предлагает широкие возможности для управления проектами и задачами по методологиям Agile, включая Scrum и Kanban. Пользователи могут создавать проекты в два клика, управлять задачами на разных уровнях организации и отслеживать эффективность работы команд.

Visary Tracker также включает встроенный аналитический модуль для сбора и визуализации ключевых метрик проектов, поддерживает масштабирование для крупных территориально-распределенных команд и интеграцию с другими таск-трекерами.

Решение доступно в облачной (SaaS) и Enterprise-версии для крупных организаций, реализовано на базе no-code платформы Visary с микросервисной архитектурой и соответствует всем требованиям российских регуляторов.

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