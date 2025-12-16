Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Apple заблокировала пользователю доступ ко всем своим сервисам после того, как он попытался активировать недействительную подарочную карту. Этот пользователь – сам Парис Баттфилд-Аддисон, автор кипы книг по разработке на языках Objective-C и Swift, на которых пишется софт для iOS. Без него не было бы столько программистов для iOS. Сам себя он называет «евангелистом технологий Apple».

Карточный «мошенник»

Компания Apple заблокировала профиль Apple ID известного ученого Пэриса Баттфилд-Аддисона (Paris Buttfield-Addison). Как пишет The Register, он попал под санкции всего лишь за то, что не смог активировать подарочную карту Apple на $500 (39,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 декабря 2025 г.). Без Apple ID невозможно воспользоваться ни одним сервисом Apple – это единственный ключ к ее экосистеме.

Служба безопасности Apple посчитала карту сомнительной и заблокировала ученому все его профили в экосистеме Apple. В результате он не может работать, отрезан от личных файлов и лишен доступа к тому, что он называет своей «основной цифровой идентичностью».

С одной стороны, ситуация вполне обычная, но, с другой стороны, важно понимать, кем является этот ученый. Пэрис Баттфилд-Аддисон известен в первую очередь тем, что написал несколько десятков книг, многие из которых посвящены языкам программирования Objective-C и Swift.

Оба языка имеют прямое отношение к Apple – Swift считается основным языком для разработки приложений под iOS, а Objective-C был таковым несколько лет назад. Также Баттфилд-Аддисон сам является разработчиком ПО для iOS.

Проблема не решена до сих пор

«Я фактически был евангелистом технологий этой компании (речь об Apple – прим. CNews) на протяжении всей своей профессиональной жизни», – заявил Баттфилд-Аддисон в своем блоге, где в мельчайших подробностях описал, как Apple испортила ему жизнь, заблокировав его Apple ID. Статья в блоге носит название «20 лет цифровой жизни исчезли в одно мгновение благодаря Apple» (20 Years of Digital Life, Gone in an Instant, thanks to Apple).

Что произошло

Согласно информации из блога ученого, его профиль в экосистеме Apple был помечен как «закрытый в соответствии с условиями использования Apple Media Services» (closed in accordance with the Apple Media Services Terms and Conditions). По его словам, этому предшествовала попытка активировать подарочную карту Apple с целью оплатить облако iCloud на 6 ТБ.

Баттфилд-Аддисон подчеркнул, что попытка оказалась провальной – карта не сработала. После этого ученый связался с компанией, у которой купил карту, которую охарактеризовал как «крупный розничный магазин» (major brick-and-mortar retailer), без указания названия. Ритейлер выдал ему новый код, предположив, что кто-то мог взломать предыдущую карту и активировать ее ранее.

Вскоре после этого аккаунт ученого был заблокирован. Его моментально выкинуло из мессенджера iMessage, а также он больше не может получить доступ к личным файлам в облаке iCloud, где у него за годы использования скопились терабайты информации, включая семейные снимки. Как пишет The Register, Баттфилд-Аддисон «фактически был исключен из экосистемы Apple» (has basically been blackballed from the Apple ecosystem).

Где деньги, Apple

Ученый подчеркнул, что потерял не только информацию, но и деньги. «Мои iPhone, iPad, Apple Watch и компьютеры Mac не синхронизируются, не обновляются и не работают должным образом, – написал Баттфилд-Аддисон в своем блоге. – Я потерял доступ к программному обеспечению и медиаконтенту, купленным на тысячи долларов».

По словам пострадавшего, он попытался было связаться с техподдержкой Apple и выяснить, из-за чего его заблокировали, но успеха в этом не достиг. Сотрудники поддержки наотрез отказались информировать его о причинах блокировки профиля и заявили, что он может даже не пытаться обращаться в вышестоящие инстанции, поскольку это «не приведет к другому результату» (won't lead to a different outcome).

Один из сотрудников поддержки Apple посоветовал Баттфилд-Аддисону просто создать новую учетную запись. Ученый охарактеризовал этот совет как «технически катастрофический» (technically disastrous) по целому ряду причин. Среди них он упомянул вероятность того что смена профиля положит конец его карьере разработчика в Apple.

«Попытка обойти блокировку путем создания нового идентификатора может привести, помимо прочего, к тому, что мое членство в программе для разработчиков будет навсегда занесено в черный список», – указал ученый.

Мы вам перезвоним

Баттфилд-Аддисон обновил свой пост, заявив, что ему удалось дозвониться до сотрудника отдела по связям с руководством Apple. Он заверил, что в компании изучают этот вопрос, и с ним свяжутся 15 декабря 2025 г.

16 декабря 2025 г. ученый обновил пост, заявив, что пока никаких подвижек в его вопросе нет. «Пока безрезультатно, и, похоже, они не настроены оптимистично», — сказал Баттфилд-Аддисон изданию The Register.

Apple Apple не спешит помогать ученому, несмотря на его огромный вклад в популяризацию ее экосистемы

Даже если Apple удастся решить проблему, Батфилд-Аддисон не уверен, что после всего этого скандала он снова рискнет пользоваться техникой и экосистемой этой компании. «Я уйду максимально быстро, даже если это исправят», – сказал он The Register.

Он добавил также, что рассматривает возможность перехода на Linux для своих ноутбуков и на Android для своего будущего смартфона. Это будет непросто, отметил Баттфилд-Аддисон, но он не считает, что Apple оставила ему много возможностей для маневра. «Да, это будет полный бардак, но как я смогу снова доверять такому аккаунту, даже если они его исправят?», – сказал ученый.

Чем известен Баттфилд-Аддисон

Пэрис Батфилд-Эддисон занимается не только написанием книг по языкам программирования Objective-C и Swift. В его портфолио есть книги по геймдизайну, машинному обучению и искусственному интеллекту – в сумме более 20 томов.

Также Батфилд-Аддисон занимается разработкой видеоигр. Он входит в число основателей компании Secret Lab по разработке компьютерных игр – в списке ее проектов есть ABC Play School и Night in the Woods.

По данным The Register, Батфилд-Аддисон проживает в Тасмании. Имеет докторскую степень в области компьютерных наук и степень бакалавра средневековой истории. Ранее работал менеджером по продуктам в компании Meebo – разработчике одноименного мессенджера. Как сообщал CNews, интернет-гигант Google купил ее в 2012 г.