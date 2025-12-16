Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США

Генеральный прокурор Техаса подал в суд на несколько производителей телевизоров, включая Sony, Samsung и LG, обвиняя их в шпионаже за американцами в пользу Китая. Компании обвиняются в сборе данных с помощью технологии автоматического распознавания контента, что нарушает приватность американских пользователей.

Слежка за жителями штата

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон (Ken Paxton) в декабре 2025 г. подал в суд на Sony, Samsung и LG, обвинив их в слежке, пишет MediaPost. Эти компании обвиняются в незаконной слежке за американскими гражданами в интересах Китая.

«Генеральный прокурор Кен Пакстон подал иск против пяти крупных телевизионных компаний за то, что они шпионили за жителями Техаса, тайно записывая то, что потребители смотрят в своих собственных домах. Компании, против которых поданы иски: Sony, Samsung, LG, а также Hisense и Technology Group Corporation (TCL), базирующиеся в Китае», — говорится в заявлении прокуратуры.

В сообщении подчеркивается обеспокоенность, вызванная китайскими законами о национальной безопасности, которые предоставляют Пекину возможность получать сведения о пользователях из США.

«Эти компании незаконно собирали персональные данные с помощью технологии автоматического распознавания контента (ACR). По мнению прокуратуры, эта технология подвергает риску конфиденциальность пользователей и конфиденциальную информацию, такую как пароли, банковские реквизиты и другую личную информацию», — говорится в заявлении.

Генеральный прокурор в своих исках требует наложения штрафа в размере $10 тыс. за нарушение Закона «О добросовестных практиках взыскания долгов» на каждую из пяти компаний. Кроме того, рассматривается возможность наложения дополнительного штрафа в $250 тыс., если от предполагаемого шпионажа пострадали люди в возрасте старше 65 лет.

Можно только спецслужбам

В 2021 г. подразделение Управления по борьбе с наркотиками в штате Огайо потребовало от Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) установить слежку сразу за семью пользователями WhatsApp** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). При этом никто, даже сотрудники американской службы не знали, кто они, просто выдвинув требование, а интернет-корпорация была вынуждена его выполнить.

Как информировал CNews, сами отслеживаемые пользователи находились в Китае и Макао. Это означает, что, в теории, любая американская спецслужба может следить за любым из более двух миллиардов активных пользователей WhatsApp, в том числе и за россиянами.

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками обязали также Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) вести сбор IP-адресов и номеров телефонов, с которых подключались семь пользователей и предоставлять эти данные оперативникам. В отчете также должны были содержаться сведения о дате и времени, когда они пользовались мессенджером.

Предупреждение от российского МИДа

В 2023 г. российскими компетентными органами установлен очередной факт систематической глобальной слежки, осуществляемой спецслужбами США за гражданами России и других стран с привлечением американских ИТ-компаний. На сей раз скрытый сбор данных проводился посредством программных ИТ-уязвимостей в мобильных телефонах производства США.

Вскрывшиеся факты вновь убедительно доказывают то, о чем Москва неоднократно предупреждала: разведслужбы США десятилетиями используют ИT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома, говорилось в сообщении Министерства иностранных дел (МИД) России. Свидетельства подобной противоправной деятельности появляются каждый год.

США — государство, которое ставит себя выше закона. Свидетельства «двойных стандартов» этой страны, ее спецслужб и ИТ-компаний в области международной информационной безопасности (МИБ) неоднократно были представлены в Организацию Объединенных Наций (ООН).

