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Вендор «Нота» автоматизировал учет объектов КИИ в ГК «Ключевые Системы и Компоненты»

Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») внедрил решение «Нота Купол. Документы» на предприятиях группы компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК), российского производителя оборудования и комплектующих для транспортного машиностроения. Продукт позволяет автоматизировать категорирование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) согласно требованиям регуляторов — Минпромторга и ФСТЭК России.

ГК КСК как разработчику комплексных систем и компонентов важна безопасность при работе с чувствительными данными. Благодаря внедрению «Нота Купол. Документы» производитель получил возможность полностью контролировать процесс и статус категорирования объектов в дочерних организациях. Решение самостоятельно сканирует КИИ, снижая трудозатраты специалистов по информационной безопасности, которым больше не нужно постоянно собирать информацию со всех подразделений группы и систематизировать ее вручную.

Сейчас ГК КСК применяет решение в шести субъектах КИИ и в ближайшее время увеличит до десяти. Кроме того, специалисты вендора «Нота» в ближайшее время проведут обучение для руководящего состава по ИБ, в рамках которого ответственные лица, согласно указу Президента РФ №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», смогут использовать «Нота Купол. Документы» и участвовать в актуализации новой информации.

«Внедрение «Нота Купол. Документы» в основных структурах ГК КСК заняло не более трех месяцев, это первый подобный проект автоматизации категорирования объектов КИИ. В будущем мы планируем автоматизировать проверку требований безопасности, что дополнительно снизит нагрузку на персонал в части исполнения требований регулятора», — сказал Игорь Душа, директор портфеля решений «Нота Купол».

«Для нас важно унифицировать и автоматизировать процесс выполнения законодательных требований по критической информационной инфраструктуре и целиком контролировать процесс категорирования на всех площадках ГК КСК. Мы выбрали надежного российского вендора «Нота», который сможет помочь нам обеспечить безопасность нашей информационной инфраструктуры, держать в актуальном состоянии информацию по всем объектам инфраструктуры и оперативно вносить изменения в соответствии с актуальными требованиями законодательства. Система позволяет контролировать целостность объектов КИИ, своевременно вносить изменения и проверять достаточность принятых мер благодаря возможности автоматического обновления данных из базы киберугроз ФСТЭК России и тем самым упрощает процедуру выработки защитных мер и подготовку отчетных документов», — сказал Антон Марков, руководитель департамента по ИБ ГК КСК.

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