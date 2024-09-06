EPAM совершил крупнейшую покупку в истории, чтобы прорваться на новый рынок

EPAM совершает рекордное в своей истории приобретение: за $630 млн он покупает ИТ-компанию Neoris, работающую на рынках Латинской Америки. Продавцами выступают мексиканский производитель цемента Cemex и фонд Advert International.

EPAM покупает Neoris

Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems сообщил о достижении договоренности по покупке латиноамериканской ИТ-компании Neoris. Продавцами выступает мексиканский производитель цемента Cemex (через структуру CXNnetworks) и американский инвестиционный фонд Advert International.

Интересы продавцов представляет голландская Monredo, в этом же юрисдикции зарегистрированы CXNetworks и головная структура Neoris. Сумма сделки составит $630 млн. Объектом сделки станут 99,7% акций Neoris.

Чем занимается Neoris и для чего он нужен EPAM

Neoris работает с клиентами в Европе и США из различных отраслей, включая промышленность, банки, ритейл, телекоммуникации и медиа. Компания оказывает услуги в таких областях, как цифровой опыт, инженерия, анализ данных, искусственный интеллект и машинное обучение, интерактивные пользовательские интерфейсы, цифровая стратегия и корпоративная архитектура, SAP. Штаб-квартира Neoris находится в американской Майами, в компании работает 4,7 тыс. человек.

По словам гендиректора и основателя EPAM Аркадия Добкина, Neoris необходим EPAM для расширения своего присутствия в испано- и португалоговорящих странах Латинской Америки.

Со своей стороны, гендиректор Cemex Фернандо Гонзалес (Fernando Gonzalez) напомнил, что Cemeх основал Neoris более 20 лет назад. Сейчас Cemex намерен сконцентрироваться на своей основной деятельности, но надеется на продолжение сотрудничества с Neoris.

Условия сделки

Для завершения сделки необходимо получение соответствующих регуляторных одобрений. При этом EPAM предостерег, что он не будет ради получения одобрения от регулятора совершать действия, которые нанесут ущерб бизнесу компании.

Сделка может быть расторгнута по ряду причин, включая взаимное согласие сторон, а также если она не будет закрыта до 28 марта 2025 г. (также есть возможность продлить данный срок на 105 дней с целью получения регуляторных одобрений). Договор между сторонами опубликован на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

В период с момента заключения сделки и до ее завершения Neoris обязуется без согласия EPAM не совершать сделок или привлекать кредитов на сумму более $1 млн, а также не привлекать и не увольнять топ-менеджеров, исключая единовременную выплату пособия по увольнения на сумму не более $200 тыс. и единовременную выплату бонуса за удержание сотрудника на сумму не более $370 тыс.

В период до завершения сделки Neoris и Cemex обязуются не вести переговоров с другими потенциальными покупателями и не предоставлять им информации. В течение шести лет после завершения сделки EPAM обязуется страховать топ-менеджеров Neoris и его бывших владельцев от уголовной и финансовой ответственности за их действия, совершенные до данного приобретения.

Крупнейшие сделки в истории EPAM

EPAM основана выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным. Основные центры разработки компании находятся в Белоруссии и на Украине. До 2022 г. компания также имела штат разработчиков в России.

После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине компания приняла решение об уходе с российского рынка и перевезла значительную часть своих разработчиков. Оставшиеся активы в России были преобразованы в RNT Group, которая в 2023 г. была приобретена «Рексофт». Сумма этой сделки неизвестна.

Приобретение Neoris станет крупнейшей сделкой в истории EPAM. До сих пор самой дорогой покупкой в истории компании была покупка американской PolSource, занимающейся внедрением CRM-системы Salesforce. В 2020 г. EPAM заплатил за эту компанию $157 млн.

Второе по стоимости приобретение было совершено в 2021 г. Тогда EPAM приобрел европейскую сеть «независимых цифровых агентств» за $145,1 млн.