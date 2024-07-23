«МойОфис» обеспечил бесперебойную работу Mailion 1.9 с функцией катастрофоустойчивости

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о выпуске релиза корпоративной почты нового поколения Mailion 1.9. Основной акцент в этой версии сделан на бесперебойной работе и защите данных при непредвиденных обстоятельствах, упрощении процесса миграции из Exchange и других функциях для эффективной и безопасной работы с почтовым сервисом и календарем. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Функция катастрофоустойчивости обеспечит доступность критических информационных систем и не позволит вашей системе выйти из строя. Например, при отключении электричества, природных катаклизмах, техногенных катастрофах или других ситуациях, когда неисправность оборудования влечет за собой частичную или полную недоступность дата-центра. Это особенно значимо для государственных информационных систем или системообразующих предприятий.

При выходе из строя основного центра обработки данных катастрофоустойчивость позволяет восстановить работоспособность системы в резервном ЦОД с минимальным простоем в соответствии с SLA и RPO (максимальный период, за который могут быть потеряны данные).

Катастрофоустойчивость – одно из ключевых требований к решениям enterprise-уровня. В том числе и для почты, как одной из фундаментальных ИТ-систем в инфраструктуре компании, охватывающей все значимые подразделения организации.

Поддерживать актуальность данных о пользователях и ресурсах стало ещё проще — в Mailion добавлена возможность периодически синхронизировать и актуализировать информацию, на основе данных из внешних служб каталога. Функция обеспечивает обновление внутренних данных пользователей с внесением изменений во внешний каталог. Также был улучшен механизм управления — синхронизацию можно останавливать в процессе.

Миграция данных в новую почтовую систему — сложный процесс для любой компании. Обычно необходимо перенести большой объём важной информации. Для того чтобы полностью контролировать процесс, мы сделали отчёт мигратора данных из Exchange в Mailion более понятным визуально, расширенным и структурированным.

Почтовая система расскажет не только об объектах миграции, хранящихся в Exchange, но и покажет их количество, сообщит, сколько из них уже мигрировали в Mailion, а также даст расширенную информацию об обнаруженных в процессе ошибках.

Начиная с релиза 1.9, контроль и управление синхронизацией полностью сосредоточены у администратора. Это позволяет централизованно управлять информацией о пользователях, группах рассылки и их составе на основе каталога. Пользователи не могут сами переносить данные (письма, календари, задачи), так как это может привести к повышению нагрузки и сбою работы инфраструктуры.

Из пользовательского интерфейса скрыта кнопка «Импорт из Exchange» и раздел в настройках «Синхронизация с Exchange», а для администратора создана инструкция по установке правил пересылки: «Включение/отключение форвардинга входящих писем в Exchange».

В web-версии Malion 1.9 улучшена поддержка горячих клавиш. Теперь помимо кнопки в интерфейсе почты, можно отправлять письма командой горячих клавиш [Ctrl] ([Cmd])+[Enter]. Также с их помощью стало возможно множественное выделение писем в списке (выделение группы писем — [Shift]+клик, выделение определенных писем — [Ctrl] ([Cmd])+клик.

«Для почтовых систем, обеспечивающих работу крупных холдингов и государственных организаций, технология катастрофоустойчивости чрезвычайно важна. Поэтому мы уделяем большое внимание сохранению стабильности функционирования корпоративной почты Mailion в любой ситуации. А реализованные в этом обновлении системные функции значительно повышают эффективность работы с электронной почтой и календарем», — сказала Елена Бардина, руководитель отдела продуктового маркетинга «МойОфис».