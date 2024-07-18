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Подтверждена совместимость nanoCAD с «Роса Хром»

Подтверждена совместимость российской ОС «Роса Хром» от НТЦ ИТ «Роса» с системой автоматизированного проектирования (САПР) «Платформа nanoCAD».

На основании испытаний, проведенных компаниями «Нанософт» и НТЦ ИТ «Роса», доказана корректная работа «Платформы nanoCAD 24» с операционной системой «Роса Хром 12» на архитектуре x86-64.10. Сертификат совместимости доступен в разделе «Центр загрузки» на странице продукта и в перечне совместимости.

«Платформа nanoCAD» – универсальная САПР для создания как простых чертежей, так и сложных проектов со множеством вложенных документов. Используется для архитектурного проектирования, планирования инженерных сетей, конструирования изделий в машиностроении.

«Роса Хром» – операционная система для компьютеров, которая очень быстро и просто развертывается. Визуально она привычна для пользователей Windows, ее легко и удобно администрировать с помощью предустановленных графических программ.

«Специальная версия «Платформы nanoCAD» для ОС «Роса Хром» – важное событие для нашей компании и всей отрасли. Теперь еще больше промышленных предприятий, инженерных организаций смогут работать на полностью отечественном программном обеспечении. Будущее – за надежными российскими САПР, и мы благодарны коллегам из НТЦ ИТ Роса за реализацию столь значимого для нас проекта», – сказал Сергей Спирин, руководитель отдела внедрения и интеграции базовых продуктов компании «Нанософт».

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