Инженеры Томского политеха сдали первые каркасы хатчей для СКИФа

В филиале Томского политехнического университета в Юрге прошла процедура технического приема каркасов первых хатчей для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Это ограничительные конструкции, которые будут обеспечивать радиационную безопасность ученых во время проведения экспериментов. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Хатчи – ограничительные конструкции, которые обеспечивают радиационную безопасность ученых во время проведения экспериментов. Кроме того, они выступают в роли скелета станции, на который «навешиваются» все инженерные сети – трубопроводные сети для водяного охлаждения, подачи газов, кабельные сети питания, сигнальные и систем обеспечения безопасности, короба систем вентиляции и кондиционирования и многое другое. Все это требует от хатчей обеспечения определенного уровня несущей нагрузки.

Всего инженеры ТПУ разрабатывают 12 хатчей и шесть контрольных кабин для пяти экспериментальных станций первой очереди СКИФа.

«На текущий момент изготовлены и готовы к монтажу скелеты, каркасы и радиационная защита для станций «Электронная структура» и «Структурная диагностика», до конца августа будут готовы конструкции для станций «Микрофокус» и «Быстропротекающие процессы». Последние каркасы для станции «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» будут готовы к началу ноября. Всего по разным системам, которые изготавливают инженеры и ученые ТПУ, готовность составляет от 65 до 100%. В соответствии с планом мы закончим все работы в ноябре 2024 г.», — отметил проректор по науке и стратегическим проектам ТПУ Алексей Гоголев.

После процедуры технического приема конструкции каркаса хатчей демонтируют, покрасят и передадут в Новосибирск на площадку СКИФа. Там каркасы будут дополнительно «обшиты» свинцовыми пластинами. По оценкам ученых ТПУ, монтаж оборудования может занять до четырех месяцев в зависимости от сложности оборудования и станции. Монтаж ограничительных конструкций и инженерных сетей может занять до двух месяцев.

Размер каждого хатча различен и может достигать в длину до 18 метров, в высоту – до 4,5 метров и в глубину – до пяти метров. Вес одного хатча со всем навесным оборудованием в среднем достигает 40 тонн.

Томский политех вместе с партнерами занимается созданием двух станций СКИФа – «Микрофокус» и «Электронная структура», а также ограничительных конструкций (хатчей) для других станций.

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Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа СО РАН — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения «4+».

Центр представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.

Характеристики нового синхротрона позволят проводить исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

Сибирский кольцевой источник фотонов создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» для развития современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России.