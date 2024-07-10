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На «ЭларСкан» оцифруют документы и фотографии первого русского Нобелевского лауреата академика Павлова

В Мемориальный музей-усадьбу академика И.П. Павлова поставлены два отечественных сканера «ЭларСкан А2-400Р» для оцифровки различных коллекций, связанных с жизнью выдающегося физиолога и его семьи. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

Академик Иван Петрович Павлов — физиолог, классик естествознания, почетный доктор Кембриджского университета и первый русский лауреат Нобелевской премии (1904 г.). С его именем связаны выдающиеся открытия в области физиологии кровообращения, пищеварения и высшей нервной деятельности. В коллекции музея входят мемориальные предметы, фотографии и негативы, письма ученого и его родных, живописные и графические работы, изображения И. П. Павлова в живописи и скульптуре, а также кинопленки, видеофильмы, собран большой книжный фонд, состоящий из прижизненных научных работ И. П. Павлова, его учеников и последователей.

Сегодня музейный фонд насчитывает более 16 тыс. единиц хранения. Специалисты музея рассказывают, что на новых профессиональных сканерах «ЭларСкан» планируется оцифровать большое количество различных материалов, в том числе, редкие книги, самые ранние из которых датируются XVII веком, книги, изданные при жизни И.П. Павлова и позднее, а также документы и фотографии, связанные с жизнью ученого и его родных.

Сканеры «ЭларСкан А2-400Р» позволят бережно и в высоком разрешении сканировать разные виды сшитых и расшитых оригиналов формата до А2. V-образная колыбель регулируется под нужный формат и градус раскрытия, позволяя сканировать оригиналы толщиной до 15 см и весом до 15 кг.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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