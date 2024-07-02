CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

НТР и «Норникель» провели испытания подземной навигации

В июне 2024 г. компании «НТР Томск» и ПАО ГМК Норникель провели на Кольском полуострове испытания первой российской системы подземной навигации. Точность навигации (позиционирования оборудования) в серии испытаний составила от нескольких миллиметров до 6 сантиметров. Система использует алгоритмы машинного зрения и функционирует в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители ГК НТР.

Система устанавливается на самоходную буровую установку, загружает паспорт бурения и выводит подсказки для оператора с помощью лазерной проекции на грудь забоя. Точное позиционирование позволяет производить взрывы точно в соответствии с планом и получать при взрыве больше руды и меньше пустой породы. Это повышает эффективность добычи полезных ископаемых.

Система позволяет заменить дорогостоящую импортную систему TSN (Total Station Navigation). Решение по подземному позиционированию Navi.NTR, разработанное НТР, усиливает технологический суверенитет горнодобывающей отрасли России.

Директор продукта Navi.NTR Алексей Кочетков: «Высокий инновационный потенциал решения в объединении высокоточной визуальной навигации, лазерного проектора, алгоритма парсинга данных из специализированного программного обеспечения рудника и самоходной буровой установки».

Директор Центра развития цифровых технологий ПАО ГМК «Норникель» Алексей Тестин: «Подобные российские разработки позволяют нам достигать технологическую независимость и находить эффективные и менее затратные решения текущих задач».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Отечественный разработчик роботов Technored открывает в России производство с инвестициями 1,5 млрд рублей

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Газпром запускает завод по производству космических аппаратов

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024