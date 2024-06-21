«Ситилинк» открывает первый магазин с витринами

Российский онлайн-ритейлер «Ситилинк» начинает перестраивать свою розничную сеть и добавляет витрины с техникой в торговые залы. Первый магазин в новом формате открылся в торговом центре «Аврора Молл» в Самаре. В планах открыть 14 новых магазинов и обновить не менее 20 действующих торговых точек в течение года. В будущем число торговых точек в новом формате может быть увеличено, если формат окажется успешным. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

С момента появления «Ситилинка» на российском рынке в 2008 г. все его магазины были построены в концепции «магазина-склада». Такой формат позволяет ритейлеру иметь в наличии большое количество разнообразных товаров, увеличивать скорость доставки по городу, а клиентам – получать их сразу после заказа.

Отличительной чертой первой торговой точки в новом формате стали витрины с техникой. На полках представлено свыше 270 наименований товаров: компьютерная, мелкая бытовая техника, телевизоры, смартфоны и аксессуары.

Площадь нового магазина составляет 355 кв. м. Помимо витрин на ней расположилась традиционная складская зона, вмещающая 4,5 тыс. товарных наименований. Само пространство склада теперь скрыто от посетителей магазина, а обновленный интерьер выглядит современнее и ярче.

Александр Лозовский, генеральный менеджер сети магазинов «Ситилинк»: «Онлайн-покупка техники уже стала для россиян привычной. Не только смартфоны и носимые устройства, но и крупную бытовую технику часто заказывают через сайт или мобильное приложение в несколько кликов. Несмотря на это, офлайн-магазины все еще играют важную роль. Они помогают с выбором: позволяют увидеть устройство вживую, прикоснуться к нему, понять, подходит модель или нет. А если техника нужна срочно, можно дойти до ближайшего магазина и совершить покупку в тот же день. Появление витрин с техникой – новый вызов, и мы с энтузиазмом смотрим в развитие этого нового и непривычного для нас формата. Уверены, что этот подход поможет нам стать ближе к покупателям и предоставить им сервис, экспертизу, которую они от нас ожидают».

Образ нового магазина тоже изменился – теперь в цветовой и световой среде преобладают голубой и синий цвета с ярким оранжевыми акцентами, за счет чего пространство стало легче. Помимо этого, новое оформление позволяет визуально отстроиться от конкурентов.

Смена подхода к организации торгового зала коснулась не только витрин и оформления, но и работы сотрудников магазина: теперь они помогают с выбором техники и обеспечивают персонализированный опыт покупки. Другим нововведением станет появление в магазинах «Ситилинка» услуги офлайн кредитования. Ключевая задача изменений розничной сети – стать ближе и удобнее для клиентов, предлагать широкий ассортимент и обеспечивать клиентоцентричный сервис с высоким качеством обслуживания.

Андрей Панин, директор розничной сети магазинов «Ситилинк»: «Мы стремимся стать ближе к покупателю, и развитие нового формата поможет нам познакомить покупателей с самыми актуальными и интересными новинками в мире техники. Параллельно с открытием первой торговой точки с витринами в Самаре наша компания готовит к запуску и другие магазины. В планах появиться как на площадках с высоким трафиком и конкурентным окружением в городах-миллионниках, так и в небольших населенных пунктах. Мы будем гибко расширять географию присутствия, заходить в новые города, чтобы обеспечить нашим клиентам быстрый доступ к качественной технике и надежному сервису».