АО «ТЭК-Торг» и ООО «Цифровая логистика» подписали соглашение о сотрудничестве

Интеграция цифровых решений направлена на развитие системы закупок и торгов в части организации железнодорожной логистики для участников российского рынка. Объединение ресурсов и компетенций ЭТП «ТЭК-Торг» и ЭТП «Грузовые перевозки» позволит участникам закупок использовать возможности железнодорожной инфраструктуры для снижения расходов и оптимизации грузовой логистики в рамках реализуемых контрактов. Об этом CNews сообщили представители ООО «Цифровая логистика».

Кроме этого, проект взаимно обогатит клиентские практики обеих сторон, что приведет к улучшению сервисов для пользователей площадок.

Федеральная ЭТП «ТЭК-Торг» входит в структуру биржевого холдинга АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ) и является одной из крупнейших ЭТП России по объему проведенных процедур. В свою очередь, ЭТП ГП – это многофункциональная цифровая платформа железнодорожной логистики, созданная холдингом РЖД.

«В принятой в мае стратегии группы СПбМТСБ логистические услуги для участников торгов находятся в фокусе внимания. Сегодня транспортные услуги формируют значительную составляющую себестоимости, и поэтому мы вместе с нашими партнерами из «Цифровой логистики» создаем прозрачный и комфортный механизм поиска вагонов и расчета стоимости транспортировки грузов на площадке «ТЭК-Торг». Мы верим, что объединение ключевых игроков на рынке обеспечит уверенный рост товарооборота на территории России, будет способствовать прозрачности и доступности железнодорожных перевозок грузов», — отметил заместитель генерального директора АО «ТЭК-Торг» Евгений Можаев.

В рамках реализации соглашения на площадке «ТЭК-Торг» для всех участников торгов станет доступен новый раздел ЭТП «Грузовые перевозки». Этот раздел позволит оперативно рассчитывать стоимость и бронировать услуги железнодорожной логистики. Также для клиентов «ТЭК-Торг» станут доступными в режиме «одного окна» информационные и консультационные услуги, а также возможность участия в объединенных образовательных семинарах.

«На электронной платформе «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) мы целенаправленно и последовательно развиваем услуги для малых и средних предпринимателей. Более 80% клиентов ЭТП ГП – представители МСП. Подписанное соглашение о сотрудничестве ЭТП «ТЭК Торг» и ЭТП ГП улучшит информированность пользователей обеих цифровых платформ и даст им надежный инструмент повышения эффективности бизнеса. Все процессы взаимодействия не только максимально доступны, прозрачны и защищены, но и не требуют больших затрат на оперирование, – сказал Артем Шаповалов, первый заместитель генерального директора ООО «Цифровая логистика». – Мы уверены, что возможности площадок органично дополнят друг друга. Будет создан действенный стимул для развития компаний малого и среднего бизнеса в масштабах страны».

ЭТП ГП – полнофункциональная цифровая платформа для организации железнодорожной логистики. Создана в 2017 г. С 2018 г. оператором площадки является ООО «Цифровая логистика».