CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Инфраструктура Системное ПО Импортонезависимость
|

ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений

ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ), российский производитель вычислительных решений, и компания РОСА, российский разработчик ИТ-платформ, подтвердили совместимость своих решений. Эксперты организаций провели успешное тестирование совместимости серверов «Звезда» серии «Иридиум» с системой виртуализации ROSA Virtualization 3.0, а также с операционной системой «РОСА Хром 12 Сервер». В тестировании использовались все три модели из продуктовой линейки серии «Иридиум»: ИР-224Х, ИР-212Х и ИР-110Х c современными процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения, включенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители БСТ.

Платформа виртуализации серверов и рабочих мест корпоративного уровня ROSA Virtualization позволяет оптимизировать ИТ-инфраструктуру при одновременном обеспечении высокой производительности, надежности и масштабировании для критически важных приложений.

«ОС РОСА Хром 12 Сервер» имеет оптимизированное ядро Linux 6.1, что позволяет поддерживать как новейшее оборудование, так и дает возможность работы ОС на серверах с небольшими вычислительными ресурсами. РОСА Хром 12 снижает затраты на дорогостоящее оборудование за счет экономии использования оперативной памяти в каждой виртуальной машине. Использование широкого набора необходимого ПО из сертифицированного репозитория обеспечивает высокий уровень стабильности ПО и безопасности, отсутствие угроз, вирусов и закладок. Наличие необходимого ПО в комплекте поставки позволяет не тратить время и ресурсы на поиск необходимых пакетов и библиотек в сторонних небезопасных репозиториях.

В результате проведенных тестов платформа виртуализации ROSA Virtualization и операционная система «РОСА Хром» на серверах «Звезда» серии «Иридиум» подтвердили полную совместимость, показав высокую производительность и стабильность. Объединение этих решений позволит предприятиям и организациям в различных отраслях обеспечить надежную базовую инфраструктуру и оптимизировать ее производительность.

Использование решений РОСА с серверами «Звезда» поможет государственным и коммерческим заказчикам не только модернизировать ИТ-инфраструктуру и реализовывать сложные проекты, но и решать задачи импортозамещения.

«Совместимость решений компаний РОСА и БСТ открывает новые возможности для наших клиентов, обеспечивая высокую производительность и стабильность их ИТ-инфраструктуры», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию РОСА.

«С уверенностью можно сказать, что использование решений РОСА с серверами "Звезда" не только современно и эффективно, но также способствует развитию российской ИТ-отрасли, выступая ключом к импортонезависимому технологическому развитию и для государственных и коммерческих клиентов», — сказал генеральный директор «БСТ» Алексей Карапузов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России по требованию Apple аннулирован патент, выданный россиянину

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Российский производитель лазеров перенаправляет поставки из Китая в Индию. Там перспективнее

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024