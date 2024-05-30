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Cloud4Y предоставил компании «Лард» хранилище на базе Nextcloud

Cloud4Y предоставил компании «Лард» хранилище на базе Nextcloud. Работа с данными стала быстрее, удобнее и безопаснее. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

«Лард» — это системный интегратор, разрабатывающий и внедряющий в бизнес-процессы компаний цифровые решения: системы управления бизнесом, автоматизированные системы сбора и формирования отчетности, CRM-системы, системы мониторинга, мобильные приложения. Компания работает на рынке ИТ-решений для бизнеса с 2006 г.

«Лард» искал хранилище с хорошей скоростью обмена и высоким уровнем надежности, чтобы размещать там данные и проекты. Одним из основных требований был высокий SLA. Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предложил виртуальную инфраструктуру с достаточным для нужд интегратора SLA, причем по выгодной с учётом валютного курса цене. Используя облачные ресурсы, компания развернула Nextcloud-хранилище.

Nextcloud — это собственный корпоративный портал для хранения и управлениями файлами. Решение построено с использованием механизмов шифрования и контроля, обеспечивает совместную работу с файлами в режиме онлайн с соблюдением всех требований безопасности. Помимо файлового хранилища, в Nextcloud реализован многофункциональный сервис Nextcloud Hub, который позволяет делиться и совместно работать над документами, отправлять и получать электронную почту, управлять календарём и использовать видеочаты.

На предварительном этапе компании «Лард» предоставили доступ в тестовое облако, где можно выполнять экспериментальные настройки, не затрагивая основную инфраструктуру. После знакомства с возможностями виртуальной инфраструктуры провайдер и системный интегратор заключили договор о сотрудничестве и «Лард» самостоятельно перенес часть своих данных на облачную платформу Cloud4Y.

В настоящее время системный интегратор «Лард» продолжает пользоваться облачными сервисами Cloud4Y для развития своих проектов.

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