«Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne

Российский облачный провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», внедрил ITSM-систему SimpleOne для автоматизации бизнес-процессов и работы с обращениями клиентов. Благодаря новой системе взаимодействие клиентов с технической поддержкой и сервисами компании стало более простым, быстрым и удобным. Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

Главной целью «Инферит Облако» было создание клиентоориентированной среды, где работа с запросами будет максимально эффективной и комфортной как для клиентов, так и для сотрудников технической поддержки. ITSM-система от SimpleOne полностью отвечает этим требованиям.

Внедрение решения SimpleOne позволило «Инферит Облако» автоматизировать ключевые бизнес-процессы, включая сбор и учет обращений, аналитику, статистику и контроль SLA. На портале техподдержки клиенты могут сообщить об инциденте и отследить статус выполнения обращения. Решение SimpleOne автоматически приоритезирует поступающие задачи, позволяя специалистам ускорить обработку заявок и повысить качество клиентского обслуживания.

«Наш приоритет – предоставлять клиентам не просто надежные облачные сервисы, но и первоклассную техническую поддержку, – отметил технический директор «Инферит Облако» Сергей Андриевский. – SimpleOne дал нам гибкий и мощный инструмент для построения по-настоящему клиентоцентричной системы поддержки, удобной как для наших пользователей, так и для специалистов».

«Инферит Облако» продолжит развивать клиентский портал на базе SimpleOne.

«Инферит Облако» демонстрирует высокую компетенцию и стремление к улучшению своего сервиса, и мы с рады, что ITSM-система SimpleOne была выбрана для реализации данной задачи, — отметил генеральный директор SimpleOne Сергей Чуканов. — Low-code платформа, лежащая в основе решения предоставляет множество инструментов и возможностей для автоматизации исполнения различных обращений».

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«Инферит Облако» — российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных и ИТ-сервисов. Входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит». «Инферит Облако» построено на основе открытого ПО OpenStack для создания инфраструктуры публичных и частных облачных сервисов. Компания предоставляет услуги: оборудование в аренду (HaaS, Dedicated); инфраструктура как сервис (IaaS); программное обеспечение как услуга (SaaS); готовые преднастроенные решения из коробки (Bundle as a Service). Инфраструктура «Инферит Облако» построена на базе собственного серверного оборудования «Инферит Техника».

SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Low-code платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях (ИТ, HR, АХО, юридический отдел и другие) компании. На базе платформы SimpleOne выпущены продукты ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC. Платформа входит в реестр отечественного ПО и подходит для импортозамещения ряда зарубежных продуктов, например, ServiceNow, Jira, MicroFocus.