Цифровые технологии помогут строительству объектов нефте- и газодобычи

Подрядчик по обустройству нефтяных и газовых месторождений «Нефтегазстрой» внедрил платформу для бизнеса от «МегаФона». Сервис позволил настроить коммуникацию внутри компании с более чем 400 сотрудниками и широкой географией проектов, а также обеспечить сохранность данных предприятия. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Платформа для бизнеса представляет собой единый интерфейс доступа к корпоративной почте, мессенджеру и облачному хранилищу для совместной работы над файлами и документами. Пользоваться ею можно с любого устройства, подключенного к интернету. Кроме того, решение функционирует в защищенном контуре, дает настроить индивидуальные фильтры спама и двухфакторную аутентификацию, синхронизируется с программами по настройке общей сети в организации.

«Строительство систем трубопроводного транспорта и обустройство месторождений — сложный и ответственный процесс, который требует строгого выполнения множества норм и правил. Чтобы обеспечить безопасность и эффективность работы, нашим сотрудникам необходимо быть на связи друг с другом. При этом мы ведем проекты по всей стране — от западной границы до Камчатки. Решение от «МегаФона» полностью соответствует нужному функционалу и экономически выгоднее, чем у ряда конкурентов в нише», — сказал начальник отдела инфокоммуникационных систем компании «Нефтегазстрой» Рубэн Хайдаршин.

«Платформа для бизнеса от «МегаФона» решает проблему коммуникации для предприятий с высокими требованиями к безопасности информации. Все записи по выбору заказчика хранятся либо в защищенных дата-центрах на территории России, либо в ИТ-периметре организации. А встроенная защита (антиспам и антифишинг) и гибкая настройка прав пользователей помогают дополнительно повысить сохранность передаваемых данных и избежать утечек», — сказала руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Башкирии Сабина Нурутдинова.

Платформа для бизнеса от оператора также полностью соответствуют требованиям законодательства об импортозамещении. Сервисы в подписке входят в реестр отечественного ПО и не нарушают требований регуляторов.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.