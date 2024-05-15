СберТех обновил Platform V Kintsugi – графический инструмент для сопровождения СУБД

16 мая, в 11:00, пройдет бесплатный вебинар «Кольцо всевластия СУБД: Platform V Kintsugi. Релиз 1.4.0 с новыми функциями для вашего бизнеса» от СберТеха.

Platform V Kintsugi – графическая консоль для сопровождения и разработки СУБД. Инструмент позволяет управлять работой с различными базами данных в одном окне и автоматизировать рутинные задачи. Этой весной продукт получил обновления и теперь включает дополнительные функции для мониторинга баз данных и отдельных метрик и другие изменения для удобства сопровождения СУБД.

На встрече Иван Пушкарь, владелец продукта Platform V Kintsugi, аналитик Platform V Pangolin, расскажет о том, как с помощью графических инструментов упростить обслуживание СУБД в компании, избежать переработок сотрудников в отделах сопровождения и эксплуатации в процессе миграции с одной СУБД на другую и быть уверенными, что с пользовательскими данными все в порядке.

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