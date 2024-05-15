Подтверждена совместимость СУБД «Линтер Бастион» с ЗОСРВ «Нейтрино»

СВД ВС и НПП «Релэкс» объявили о совместимости и корректности работы СУБД «Линтер Бастион» с защищенной операционной системой реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» на платформах x86 и «Эльбрус».

Испытания, проведенные на технологической базе НПП «Релэкс», подтвердили, что СУБД «Линтер Бастион» и ЗОСРВ «Нейтрино» работают вместе, как сплоченный механизм.

Совместное решение позволит обеспечить предприятиям высокий уровень безопасности данных. Преимущества партнерства:

Беспроблемная установка и настройка: СУБД «Линтер Бастион» легко интегрируется с ЗОСРВ «Нейтрино», обеспечивая беспроблемное внедрение и быструю активацию.

Стабильная и надежная работа: СУБД «Линтер Бастион» работает на ЗОСРВ «Нейтрино» стабильно и надежно, обеспечивая бесперебойный доступ данным.

Эффективное управление данными: СУБД «Линтер Бастион» предоставляет мощные инструменты и функциональные возможности для эффективного управления данными.

Всесторонняя защита: обеспечивается защита в информационных системах с совершенно секретными сведениями, а также в значимых объектах критической информационной инфраструктуры, в государственных информационных системах, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами, в информационных системах персональных данных, в информационных системах общего пользования.

Универсальная совместимость: совместимы на платформе x86, так и на «Эльбрусе», что дает гибкость в выборе аппаратного обеспечения.

Совместимость СУБД «Линтер Бастион» и ЗОСРВ «Нейтрино» имеет критическое значение для защиты данных, обеспечения производительности и повышения эффективности в жизненно важных отраслях экономики, таких как госсектор, оборонно-промышленный комплекс, энергетика, транспорт и добыча полезных ископаемых.

«Линтер Бастион» и ЗОСРВ «Нейтрино» являются критичными элементами архитектур современных систем управления в различных отраслях промышленности. Поэтому компании «Релэкс» и СВД ВС уже много лет сотрудничают для обеспечения совместимости своих флагманских продуктов, понимая важность такой интеграции для наших общих заказчиков. Убежден, что новые версии наших продуктов благодаря высокой совместимости послужат надёжным фундаментом для решений наших заказчиков», — сказал Андрей Фефилов, генеральный директор компании СВД ВС.

СВД ВС и НПП «Релэкс» видят большие перспективы в дальнейшей совместной работе по улучшению своих продуктов, повышению безопасности и производительности. Обе компании поддерживают партнерство на высоком уровне, предлагая клиентам передовые решения, которые соответствуют их самым строгим требованиям.

«Линтер Бастион» и ЗОСРВ «Нейтрино» обеспечивает нашим клиентам в жизненно важных отраслях экономики критически важную основу для защиты своих данных, повышения производительности и обеспечения бесперебойной работы. Мы готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству и обещаем предоставить еще больше инновационных решений», — сказал Михаил Бакланов, директор центра СУБД компании «Релэкс».