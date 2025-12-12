Цифровизация в госсекторе – миф. МВД крупной страны не в силах отказаться от системы, которой 25 лет – новая работает плохо

Сотрудники британского Министерства внутренних дел на регулярной основе используют систему обработки дел о предоставлении убежища, которой уже 25 лет. Она была внедрена в начале XXI века и с тех пор ни разу не менялась полностью на что-то более современное и совершенное. Попытки были, но переход на новый софт приводил к сбоям в работе.

Софт из 2000 года

Министерство внутренних дел Великобритании оказалось не в состоянии полностью отказаться от древней системы обработки дел о предоставлении убежища под названием Casework Information Database (CID). Как пишет The Register, ей 25 лет, то есть она была внедрена в самом начале XXI века, во времена, когда Windows 2000 только вышла, Windows 98 и 95 были установлены повсеместно, а народная Windows XP находилась в разработке.

Использование столь старой государственной системы в столь крупном госведомстве вдвойне странно потому, что МВД Великобритании совсем недавно завершило масштабную цифровую трансформацию. Оно внедрило новую систему управления делами Atlas.

На использование британским МВД системы рассмотрения дел о предоставлении убежища, которой четверть века от роду, обратило внимание Национальное аудиторское управление (National Audit Office, NAO) – организация, контролирующая государственные расходы. Его эксперты также выявили проблемы с вводом данных в недавно внедренную систему Atlas, которая должна была заменить старую систему CID.

Эти проблемы в итоге тормозят принятие решений о предоставлении или непредоставлении убежища. Ирония здесь в том, что изначально эта система была спроектирована для оцифровки и автоматизации рутинных задач чиновников, а также для оптимизации процесса их работы, особенно на фоне CID.

Перерасход денег на беженцев

В Великобритании в последние несколько лет особое политическое внимание уделяется людям, ищущим убежища. Опубликованный доклад NAO выявил сохраняющиеся проблемы Министерства внутренних дел с технологическими системами обработки заявлений. Текущие расходы на поддержку лиц, ищущих убежища, «непропорционально высоки» (disproportionately high) и составят 4 млрд фунтов стерлингов по итогу 2024-2025 гг., в основном из-за длительных задержек и накопившихся дел.

Фото: Нейросеть «Кандинский» 25-летний софт часто оказывается старше многих своих нынешних пользователей

Министерство внутренних дел ранее согласилось перейти с устаревшей системы CID, в 2019 г., однако сотрудники до сих продолжают обращаться к официально выведенной из эксплуатации системе, и есть свидетельства того, что «идентификационные номера дел из этой системы все еще используются» (identifying numbers from that system still being used).

Что не так с новой системой

Исследование также показало, «ошибки или упущения в данных, регистрируемых в системе Atlas о людях на момент подачи ими заявления о предоставлении убежища, приводили к трудоемким последующим проверкам со стороны сотрудников, принимающих решения» (errors or omissions in the data recorded in Atlas about people at the point they make their asylum claim was leading to time-consuming follow-up later by decision-making staff).

«Некоторые команды использовали дополнительные электронные таблицы, чтобы упростить управление рабочим процессом, поскольку Atlas пока не предоставляет требуемые функции», – говорится в отчете NAO.

Старая система – действительно старая

Тот факт, что CID была представлена в 2000 г., сам по себе говорит, что она устарела. Любой софт за четверть века теряет актуальность, поскольку разработчики на постоянной основе публикуют новое ПО с новыми функциями и написанное на более новых и совершенных языках программирования.

Яркий пример тому – Linux, который все активнее переводят на код, написанный на современном языке Rust. Как сообщал CNews, с декабря 2025 г. такой код входит в число основных составляющих ядра.

Что до CID, то в этой системе используется язык Visual Basic 6, разработанный компанией Microsoft и вышедший в 1998 г. Сейчас он считается устаревшим.

Другие технологии, применяющиеся в CID – это Oracle Forms, Oracle DB, MS Office Automation, FaceVACS, VB.Net и COM+. Система разработана французской компанией Atos Origin, основанной в 2000 г.

Воз и ныне там

В июне 2019 г. Министерство внутренних дел Великобритании приняло решение отказаться от CID в пользу более актуальных решений. Переход на новую систему планировалось завершить менее чем за год – к марту 2020 г.

Однако этого так и не случилось – не исключено, что по вине пандемии коронавируса COVID-19. Впрочем, она довольно быстро закончилась, но британское МВД по-прежнему продолжало эксплуатировать CID.

В сентябре 2023 г. The Register писал, что ведомство пропустило еще один срок отказа от устаревшей системы. Переход на новую систему не состоялся и к марту 2024 г. Лишь спустя еще год, в апреле 2025 г., официальные представители министерства заявили, что большая часть операций переведена на платформу Atlas. Однако это не означало отказ от CID – старая система до сих пор используется для обработки некоторых документов.

В ведомстве подчеркнули, что CID «скоро» (soon) будет выведена из эксплуатации, но точных сроков не назвали. С того момента прошло более полугода, но ничего не изменилось – CID по-прежнему в строю.

В новом отчете NAO за декабрь 2025 г. говорится: «Министерство внутренних дел столкнулось со значительными трудностями при переносе и объединении своих устаревших данных, улучшении функциональности и повышении квалификации персонала для создания единой надежной записи в системе Atlas для каждого человека, ищущего убежища. Процесс установления личности и сопоставления записей между системами продолжается. Отсутствие единой, полной и надежной записи всех необходимых данных о каждом человеке, ищущем убежища, ограничивает эффективность и качество принятия решений, а также способность Министерства внутренних дел управлять спросом и прогнозировать его в рамках всей системы».

В чем же дело

В ходе визита в центры обработки заявлений Министерства внутренних дел сотрудники Национального аудиторского управления (NAO) обнаружили, что «нет единого идентификатора дела о предоставлении убежища, который бы использовался Министерством внутренних дел, судебной системой и местными органами власти» (no unique asylum case identifier shared by Home Office, the courts system, and local authority systems), говорится в отчете. Эксперты NAO выявили, что Министерство внутренних дел и суды разработали механизмы для связи данных заявителей между системой Atlas и новой системой управления делами по апелляциям в судах. «Однако мы обнаружили проблемы с обменом данными внутри системы, что делает невозможным прямое отслеживание отдельных дел на протяжении всего процесса предоставления убежища», – говорится в отчете.

«Отсутствие стандартизированного потока информации между местными органами власти, а также между Министерством внутренних дел и поставщиками жилья, приводит к тому, что советы не всегда получают уведомления о переезде людей в их районы или об их выезде, и могут не получать своевременных уведомлений о выезде лиц, получивших убежище, из мест размещения беженцев. Это препятствует способности местных органов власти оказывать надлежащую, упреждающую поддержку или эффективно планировать и распределять ресурсы», – добавили эксперты.