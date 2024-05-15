ГК Softline внедрила современную систему автоматизации кадровых процессов и расчета заработной платы в Orby

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, помогла компании Orby осуществить переход на актуальный продукт для решения прикладных HR-задач — систему «1С:ЗУП». Это позволило увеличить эффективность управления персоналом и расчета заработной платы.

Компания Orby, производитель одежды для детей и подростков, столкнулась с ограниченностью функционала предыдущей системы автоматизации. Вместе с развитием бренда увеличивается и штат, в связи с чем заказчик не смог более обходиться лишь базовыми функциями. Для перехода была выбрана более актуальная система «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1», способная грамотно отразить все возможные ситуации в кадровом учете.

Основной сложностью проекта стали крайне сжатые сроки. Выполнить переход и внедрить новую систему всего за месяц взялась команда «Софтлайн Аутсорсинг» — специализированная бизнес-единица в рамках группы компаний Softline по финансовому и кадровому аутсорсингу.

Специалисты «Софтлайн Аутсорсинг» спроектировали, реализовали, протестировали и применили на продуктивных системах комплексный подход переноса данных в «1С ЗУП 3.1». Благодаря методологии, которая сочетает экспертные знания в области систем автоматизации расчета заработной платы персонала и кадровой политики предприятия, а также выявления и решения уникальных индивидуальных потребностей заказчика, проект удалось выполнить в точно спрогнозированные сроки, что исключило простои в работе компании Orby.

Ещё один месяц заняла опытно-промышленная эксплуатация. По истечении этого времени заказчик остался полностью доволен внедренным решением, получив расширенные возможности в областях управления мотивацией персонала, управления компетенциями, управления обучением персонала, подбора персонала, расчета и выплаты заработной платы, учета рабочего времени, учета движения кадров, принятия кадровых решений, получения аналитических отчетов, интеграции с «1С:ERP Управление предприятием».

Запланированное тиражирование компонентов «1С:ЗУП», таких как «1С:Кабинет сотрудника», значительно повысит лояльность сотрудников Orby, предоставив доступ к расчетным листкам, справкам для налоговой, стажам, прохождению обучения и прочим процессам кадрового делопроизводства и расчета заработной платы. Сотрудники будут избавлены от необходимости личной явки в соответствующие отделы.

Ещё одним положительным результатом проекта стала автоматизация процесса обмена данными с ФСС. Теперь заказчику доступно получение электронных больничных листов напрямую в систему, а также формирование ответов на запросы ФСС непосредственно из системы. Кроме того, новая система позволит тиражировать модули медицинского осмотра и охраны труда на предприятии, обеспечив полное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

«Это был наш первый опыт совместной работы с подразделением „Софтлайн Аутсорсинга“. Команда смогла спланировать, реализовать, внедрить в продуктивную среду, а также успешно провести опытно-промышленную эксплуатацию проекта за крайне короткие сроки, что свидетельствует о высоком профессионализме сотрудников подразделения», — сказал Денис Лебедев, директор по ИТ в Orby.

«Компания Orby получила технологическое решение, которое не только увеличило эффективность процессов управления персоналом и расчета заработной платы, но и при тиражировании некоторых модулей гарантирует высокий уровень удовлетворенности сотрудников», — сказал Антон Огарков, исполнительный директор «Софтлайн Аутсорсинг» (входит в ГК Softline).