«Диасофт» более чем в 5 раз ускорил процессы закрытия операционного дня на финансовых рынках

Компания «Диасофт» реализовала ряд доработок в продукте «Собственные операции с эмиссионными ценными бумагами», предназначенном для автоматизации учета дилерских операций на организованных и неорганизованных рынках, а также учета собственных облигаций. В результате доработок производительность ключевых операций повысилась в 5-10 раз.

Основные процессы, оптимизированные в продукте «Собственные операции с эмиссионными ценными бумагами»: обработка по срочной области учета; начисление процентов по сделкам РЕПО; формирование корректировки до амортизированной стоимости ценных бумаг; формирование позиции по собственному портфелю (квитовка сделок) на 250 тыс. лотов по одной бумаге; формирование документов по позиции (квитовке) собственного портфеля ценных бумаг; расчет премии; формирование сделок погашения ценных бумаг.

Дополнительно для повышения производительности программного продукта «Собственные операции с эмиссионными ценными бумагами» специалисты «Диасофт» предлагают использовать следующие опции:

Агрегация проводок для квитовки сделок предназначена для ускорения отражения в бухгалтерском учете операций выбытия ценных бумаг за счет уменьшения общего количества формируемых первичных документов (проводок). Агрегация проводок применяется для обычных продаж и прямого РЕПО из собственного портфеля организации.

Архивация регистров финансового результата для ускорения работы механизма квитовки с использованием регистров финансового результата. Ускорение производится за счет обращения к уменьшенному объему значений финансового результата (часть данных переносится в архив).

Многопоточное выполнение операций с эмиссионными ценными бумагами (приобретенными и выпущенными) для обеспечения автоматического выполнения цепочек бизнес-процессов (STP) в многопоточном режиме.

Многопоточная квитовка сделок с ценными бумагами (приобретенными и выпущенными) для ускорения выполнения операции бухгалтерской квитовки сделок с ценными бумагами за счет разделения общего списка сделок на несколько параллельных потоков и их независимой обработки. Разделение сделок на потоки осуществляется по принципу «один поток – одна ценная бумага».

Продукт «Собственные операции с эмиссионными ценными бумагами» входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Он может быть интегрирован в любой ИТ-ландшафт финансовой организации.