В поселках под Костромой ускорили интернет

«МегаФон» построил новые объекты связи стандарта 4G в шести поселках, расположенных в Костромском районе. Высокие скорости интернета стали доступны в малых населенных пунктах, где проживает около 10 тыс. человек, а во время «высокого дачного» сезона численность увеличивается в два раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты проанализировали нагрузку на сеть и построили новые объекты связи в пригородном «поясе» Костромы для обеспечения высокого качества связи местных жителей и любителей-садоводов. Теперь несколько тысяч жителей области могут выходить в сеть на свежем воздухе на более высоких 4G-скоростях.

Караваево – один из двух крупнейших поселков Костромской области с численностью населения около 7 тыс. жителей. В зону цифровых улучшений попали не только такие объекты социального назначения как школа, почта и детский сад, но и садовые товарищества, расположенные рядом с поселком – «Шувалово», «Здоровье», «Механизатор», «Ручеек» и «Караваево-1».

Увеличение скорости и качества мобильного интернета и голосовой связи почувствуют и в поселках Фанерник, Апраксино, Кирово и Колебино, расположенных на автотрассах внутриобластного значения. Ежемесячно абоненты в этих поселках проговаривают более 740 тыс. минут и расходуют более 65 ТБ мобильного трафика. За I квартал 2024 г. этот показатель вырос почти на 10%.

В деревне Зубино не только местные жители смогли почувствовать новые скорости интернета, но и в соседних малых населенных пунктах Поддубное, Нажерово, Катино и Турабьево.

«Мы видим большой спрос на загородный отдых в летний период, возросший еще со времен пандемических ограничений. Поэтому «МегаФон» активно развивает сеть в регионе, всего за первый квартал этого года мы построили и модернизировали базовые станции в 50 малых населенных пунктах, расположенных в разных уголках области. Теперь садоводы могут пользоваться привычными цифровыми сервисами даже вдали от города: смотреть фильмы, удаленно работать, общаться в соцсетях и пользоваться технологией VoLTE для высокого качества голосовой связи. А местные жители малых населенных пунктов смогут активнее использовать мобильный интернет и качественную голосовую связь в повседневной жизни», – сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.