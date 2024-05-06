«РТ МИС» подтвердила совместимость своих информационных систем с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «РТ МИС», разработчик медицинских информационных систем, объявили о совместимости своих продуктов. Корректность совместной работы СУБД Postgres Pro Standard 15 и ее сертифицированной редакции с продуктами «ЕЦП.МИС» и «ЕЦП.ЛИС» подтверждают соответствующие сертификаты. Решения входят в Реестр отечественного ПО, что также позволяет бизнесу разворачивать полностью импортонезависимую ИТ-инфраструктуру.

Медицинская информационная система «ЕЦП.МИС» обеспечивает комплексное выполнение задач цифровизации медорганизаций в рамках создания единого цифрового контура в здравоохранении. В ее состав входит более 100 профильных подсистем и модулей для поликлиник, лабораторий, ФАП, стационаров. Интегрированная с «ЕЦП.МИС» лабораторная информационная система «ЕЦП.ЛИС» автоматизирует сбор данных лабораторных исследований и обеспечивает их централизованное хранение, позволяет получить оперативный доступ к данным с автоматизированных рабочих мест медицинских работников. Решения компании используют более 2 тыс. медицинских организаций из 29 регионов страны.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Совместимость продуктов “РТ МИС” с СУБД Postgres Pro обеспечивает заказчикам высокую производительность и стабильную работу программного обеспечения, позволяет сохранять ключевые показатели по масштабируемости и отказоустойчивости. Для компании важно предлагать заказчикам комплексные импортонезависимые решения, поэтому совместная интеграция — еще один шаг для расширения технологических возможностей бизнеса», — сказал Артем Логинов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «РТ МИС».