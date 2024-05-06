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«Первый Бит» обновил комплексную систему учёта на Дербентском заводе игристых вин

Переход на актуальные версии программ «1С» помог оптимизировать бизнес-процессы Дербентского завода игристых вин – одного из старейших заводов Дагестана.

Благодаря работе представителей ИТ-интегратора «Первый Бит» завод внедрил в свою деятельность современное решение «:ERP Управление предприятием» и отраслевой модуль «1С:Производство алкогольной продукции», а также автоматизировал процесс учёта закупки сырья и материалов. оптимизировал работу бухгалтерии для подготовки сводных данных для оплаты за доставку и многое другое.

До этого на заводе использовали устаревшие учетные системы «Производство+Услуги+Бухгалтерия 2.8» и «1С:Зарплата+Кадры 2.3», которые потеряли актуальность и не поддерживались фирмой «1С». Это приносило множество неудобств, главным из которых стала необходимость вести часть операций вручную: особенно это касалось бухгалтерского учёта.

Все записи хранились на бумаге и в таблицах Excel, из-за чего сдача отчётности занимала много времени. Кроме того, такой подход не мог исключать человеческий фактор: под угрозу становились оперативность сбора, обработка и достоверность информации о работе.

Большая часть производства также велась вручную. Поэтому руководство завода приняло решение наладить ведение бухгалтерского и производственного учёта, чтобы сократить издержки и оптимизировать работу завода.

Для организации перехода на более современную систему учета управление предприятия обратилось к ИТ-интегратору «Первый Бит».

Специалисты провели обследование и предложили внедрить в работу «1С:ERP Управление предприятием» и отраслевой модуль «1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP».

«Доработка блоков «Закупки» и «Технологический расчёт» позволила вести наиболее точный расчёт поставок винограда и списания с производства прочих материалов. Примечательно, что внедрение обоих программ «Первым Битом» заняло всего четыре месяца», – отметил Магомед Садулов, генеральный директор ДЗИВ.

Компания «Первый Бит» создала для клиента единое информационное пространство, в котором ведутся торговый учет, управление закупками и складом. Также специалисты интегратора обучили сотрудников завода работе в новом ПО и обратили их внимание на изменения рабочих процессов.

Подключение программного обеспечения позволило сократить время проведения операций минимум в 10 раз. И хоть экономический эффект в части сокращения складских запасов и увеличения их оборачиваемости не достигнут из-за политической ситуации в стране, эта единственная проблема рассматривается как отложенная во времени.

«Благодаря созданию единого информационного пространства, заказчик может получать актуальные данные о разных контурах деятельности завода, чтобы находить точки роста и повышать эффективность работы своего предприятия», – сказал руководитель проекта в компании «Первый Бит» Максим Кеда.

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