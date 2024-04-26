Мобильное приложение Multifactor теперь на ОС Аврора

Компания «Мультифактор», российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor, запустила свое мобильное приложение Multifactor на операционной системе «Аврора». Для отправки push-уведомлений используется сервис собственной разработки Pushed. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Ранее приложение Multifactor работало только на базе Android, iOS и Harmony OS, теперь оно доступно и на ОС «Аврора». Принцип работы на операционной системе «Аврора» такой же, как и на других ОС: пользователю нужно запустить на смартфоне установленное приложение Multifactor, войти и активировать учетную запись. Само приложение можно скачать из каталога «Авроры Маркета».

Мобильное приложение Multifactor для ОС «Аврора» поддерживает полноценный функционал с настройками и контролем аккаунтов, запросами доступа и подтверждением доступа OTP-кодом.

Приложение Multifactor для ОС «Аврора» уже доступно для загрузки и представлено в каталоге компании «Открытая мобильная платформа».

«Мы постоянно совершенствуем наш продукт, делаем его не только удобным, но и доступным для пользователей с различными мобильными операционными системами. Так приложение Multifactor теперь работает на смартфонах с ОС Аврора. Основная наша цель как разработчика надёжной системы многофакторной аутентификации — обеспечить её совместимость с наибольшим количеством цифровых продуктов, в особенности отечественных», — сказал Валерий Аблеков, технический директор «Мультифактор».

«Функция многофакторной аутентификации достаточно востребована у наших заказчиков, — сказал Владимир Иванница, зам. генерального директора по коммерческим вопросам. — Теперь компания «Мультифактор» сможет вносить свой вклад в формирование надежной корпоративной мобильной инфраструктуры для российских компаний на базе платформы Аврора».

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ОС «Аврора» — отечественная мобильная операционная система, вокруг которой строится мобильная инфраструктура, устойчивая к санкционным рискам. ОС соответствует всем требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации и имеет регулярно обновляемые сертификаты ФСБ и ФСТЭК. Разработка ОС «Аврора» ведется с 2016 г. российской компанией «Открытая мобильная платформа».