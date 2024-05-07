«Аквариус» и «Росатом» создают производство чипов для шифрования

«Аквариус» готовится к созданию предприятия по производству микроконтроллеров для шифрования данных. Вложения в проект составят свыше 100 млн руб., но предприятие это будет совместным – партнером «Аквариуса» выступит «Росатом», корпорация с госучастием. Продукции новой компании прочат широкое проникновение в повседневно используемую технику.

100 миллионов на микрочипы

В России появится новое производство микрочипов для шифрования данных в вычислительной технике. В стране будут налажены и их разработка, и полноценное производство, пишет «Коммерсант», но центр R&D и конвейер, по всей вероятности, разместятся в разных городах, хотя и в относительной близости друг от друга.

Новое предприятие окажется совместным – его создает госкорпорация «Росатом» в паре с компанией «Орион», которая входит в структуру «Аквариуса» – крупного отечественного производителя ПК, ноутбуков, периферии и серверов. По информации издания, инвестиции в проект превысят 100 млн руб., но пока нет данных, в каких пропорциях предприятие будет поделено между основателями.

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«Росатом» и «Аквариус» на момент выхода материала не подтверждали информацию о готовящемся совместном производстве чипов для шифрования.

Искать повсюду

По словам собеседника издания, осведомленного о новом проекте, будущие микроконтроллеры будут применяться в широком спектре техники. В частности, их можно будет найти в системах хранения данных, серверах, в терминалах оплаты, поддерживающих работу со смартфонами и банковскими картами, и пр.

Группа специалистов, которая займется разработкой микрочипов, разместится в Иваново, тогда как их выпуск будет осуществляться в Шуе (Ивановская область). Расстояние между городами – 28 километров.

Место производства выбрано отнюдь не случайным образом. Строить новый завод новоиспеченные партнеры не планируют – вместо этого они задействуют уже имеющиеся в распоряжении «Аквариуса» производственные мощности, расположенные как раз в Шуе. Также у компании есть еще один производственный комплекс в Твери, но выбор пал именно на фабрику в Шуе. Редакция CNews обратилась в «Аквариус» с вопросом о причинах такого выбора и ожидает ответа.

Где «Росатом» и «Аквариус» будут искать специалистов – разработчиков микроэлектроники, пока неизвестно. По мнению собеседника издания среди производителей вычислительной техники, эта задача будет делегирована экс-сотрудникам компании «Байкал Электроникс», которая занимается разработкой процессоров «Байкал». Этих работников «Аквариус», по его словам, нанял в 2023 г.

«Скорее всего, микроконтроллеры будут работать на иностранной ARM-архитектуре, так как сотрудники «Байкал Электроникс» на этом и специализировались, – отметил источник издания. – Поэтому иностранные владельцы архитектуры могут на уровне микрокода контролировать все составные части компонента».

Что касается объемов производства, то тут никаких точных данных нет. По словам собеседника «Коммерсанта», выпуск может составить как 10 тыс., так и 100 тыс. микроконтроллеров для шифрования в год.

Во имя импортозщамещения

Участники российского ИТ-рынка высоко оценили инициативу «Аквариуса» и «Росатома» по разработке и выпуску отечественных микрочипов шифрования на территории России. В частности, в положительном ключе о ней отозвался глава направления по продвижению продуктов GS Group Алексей Бородастов. GS Group занимается, помимо прочего, контрактным производством электроники. «Локализация таких ключевых узлов, как микроконтроллеры для шифрования – большой шаг в сторону импортозамещения», – заявил «Коммерсанту» Алексей Бородастов.

Но, безусловно, чудес ждать не стоит – опрошенные изданием эксперты полагают, что новые чипы шифрования столкнутся с той же проблемой, с которой сталкивается вся современная российская микроэлектроника. Другими словами, они будут стоить дороже иностранных аналогов. «Первое время микроконтроллеры будут ожидаемо стоить в несколько раз дороже иностранных аналогов, которые выпускаются большими объемами», – сказал изданию Алексей Бородастов.

Клиент найдется

В эпоху повсеместного импортозамещения, особенно в госсекторе, у российских контроллеров для шифрования обязательно найдутся покупатели. Так, директор компании «Промобит» (выпускает серверы и СХД под брендом Bitblaze) Максим Копосов полагает, что они будут востребованы в критической информационной инфраструктуре (КИИ), а также в вычислительной технике.

Копосов сообщил изданию, что существует вероятность того, что необходимость применения именно российских чипов шифрования данных может быть закреплена нормативно, «например, на уровне ГОСТов». Но некоторые аспекты нового проекта вызывают у Копосова вопросы. «Микроконтроллер – это микросхема, выпускающаяся на литографической фабрике, для ее производства «Аквариусу» пришлось бы освоить в Шуе литографическое производство, на что явно недостаточно 100 млн руб.», – заявил он изданию.