«Дата инновации» интегрировала YandexGPT в систему управления знаниями «Плюс7 МаяК»

Компания «Дата инновации» встроила нейросеть YandexGPT в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Благодаря этому пользователи непосредственно в интерфейсе системы могут делать запросы и обрабатывать текстовую информацию с помощью генеративного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Дата инновации».

Система «Плюс7 МаяК» используется компаниями для повышения эффективности внешних коммуникаций и внутрикорпоративных взаимодействий. В ее основе лежит постоянно обновляемая база информации и интерфейсы интеграции с внешними CRM-сервисами, корпоративным веб-сайтом, чат-ботами и др.

Интеграция «Плюс7 МаяК» и YandexGPT позволяет автоматизировать рутинные процессы обработки текстовой информации, освобождая пользователям системы время для более важных задач. Так, например, нейросеть может помочь сделать краткую выжимку главных идей из объемной статьи для формирования почтовой рассылки или для создания постов в соцсетях.

Генеральный директор «Дата инновации» Олег Гиацинтов: «Мы видим большой интерес со стороны клиентов к инструментам с использованием искусственного интеллекта. Система Плюс7 МаяК с помощью YandexGPT получила доступ к мощным алгоритмам машинного обучения, которые расширили возможности пользователей и упростили работу с большими объемами информации».

***

«Дата Инновации» – российская компания, центр разработки программного обеспечения для работы с данными и знаниями. Флагманские решения компании: «Плюс7 ФормИТ» для интеграции данных, качества данных и маскирования данных, «Плюс7 Маяк» для управления знаниями и другие решения для комплексной цифровой трансформации. Все продукты включены в реестр ПО Минцифры. Мастер-дистрибьютером решений «Дата Инновации» на российском рынке является компания DIS Group.