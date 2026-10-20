Найден новый способ атаки на российские онлайн-магазины и склады

ИТ-уязвимости в беспроводных сканерах штрихкодов позволяют хакерам получить доступ к компьютерам российских складов. Такие кибератаки в 2026 г. могут нарушить обработку и отгрузку заказов интернет-магазинов и ИТ-платформ, предупредили эксперты по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского». Подобные кибератаки возможны и через другие устройства складской ИТ-инфраструктуры, например терминалы сбора данных и термопринтеры.

Новый вектор кибератак

Хакеры могут парализовать отгрузку заказов интернет-магазинов через уязвимые сканеры штрихкодов, об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В ходе комплексного аудита безопасности складской ИТ-инфраструктуры эксперты «Лаборатории Касперского» в октябре 2026 г. выявили ранее неизвестный способ проникновения в информационные системы управления складом. Кибератака осуществляется через беспроводные сканеры штрихкодов и может нарушить процессы обработки и отгрузки заказов электронной коммерции. Ключевая ИТ-уязвимость связана с отсутствием аутентификации между сканером и базовой станцией.

Исследование показало, что сканер способен стать точкой входа в складскую сеть. Злоумышленник, находясь в зоне действия радиосигнала, может внедрить нажатия клавиш в подключенное устройство и потенциально добиться удаленного выполнения кода без участия конечного пользователя. ИТ-уязвимость обнаружена на оборудовании нескольких производителей.

Сгенерировано Grok Image Беспроводные сканеры штрихкодов - новая киберугроза для логистики магазинов и интернет-платформ в России

Типичный сценарий выглядит следующим образом. Сотрудник использует беспроводной сканер, подключенный к базовой станции. Злоумышленник перехватывает Bluetooth-адрес станции, например, посредством пассивного анализа трафика. Через установленное соединение он передает на станцию вредоносную нагрузку, имитируя нажатия клавиш. Станция пересылает эти данные на подключенный персональный компьютер (ПК), который воспринимает их как легитимный ввод пользователя. В результате атакующий получает начальный доступ к устройству внутри складской сети, связанной с критически важными ИТ-системами.

Аналогичные векторы кибератак на логистические процессы и ИТ-системы управления складом (WMS) могут реализовываться и через другие элементы ИТ-инфраструктуры - терминалы сбора данных и термопринтеры, это устройства, используемые для печати текста, изображений и штрих-кодов на специальной термочувствительной бумаге или этикетках.

Оценка рисков

Руководитель отдела сервисов промышленной безопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Сидоров подчеркнул CNews, что в 2026 г. розничная торговля и логистика полностью цифровизированы - от ИТ-платформ управления бизнесом до устройств в руках каждого сотрудника. Любая технология, включая обычный сканер штрихкодов, может стать точкой входа для взлома и дестабилизировать работу всей экосистемы. Поэтому складам и ретейлерам необходимо выстраивать защиту комплексно, на каждом уровне инфраструктуры.

Рекомендации по защите

Эксперты «Лаборатории Касперского» советуют российскому бизнесу соблюдать ряд мер в своей ИТ-инфраструктуры.

Проверять каждое новое устройство перед подключением к сети.

Отключать неиспользуемые Bluetooth-интерфейсы и применять надежные механизмы аутентификации.

Сегментировать складские сети, разрешая только необходимые соединения.

Своевременно устанавливать обновления безопасности на устройства и WMS, а также ограничивать права учетных записей до минимально необходимых.

Регулярно проводить комплексные учения по моделированию путей кибератаки, включая сценарии с участием инсайдеров.

Повышать уровень осведомленности сотрудников в области кибербезопасности внутри компании.

Международный ИТ-интегратор

«Лаборатория Касперского» - международная организация, специализирующаяся на информационной безопасности (ИБ) и цифровой приватности с 1997 г. За это время компания-разработчик обеспечила защиту более чем одного миллиарда устройств от массовых ИТ-угроз и целенаправленных кибератак. Накопленный опыт последовательно преобразуется в ИТ-решения и онлайн-сервисы, предназначенные для защиты бизнеса, объектов критической инфраструктуры, государственных структур и частных пользователей по всему миру.

В портфель «Лаборатории Касперского» входят комплексные средства защиты цифровой жизни и персональных устройств, специализированные продукты и услуги, а также кибериммунные технологии, ориентированные на противодействие сложным и постоянно меняющимся киберугрозам. ИТ-компания в октябре 2026 г. оказывает поддержку миллионам частных клиентов и почти 200 тыс. корпоративных заказчиков, помогая им обеспечивать безопасность наиболее значимых активов.