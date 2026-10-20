Производители телекомоборудования просят власти облегчить требования для признания печатных плат российскими

Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» обратился к Минпромторгу с просьбой облегчить требование локализации для некоторых видов электроники. Согласно нынешней формулировке российскими должны быть и системная печатная плата, и устанавливаемая на нее микросхема. При такой связке использование уже локализованных микросхем при отсутствии российских плат теряет смысл.



Требования российскости для телекомоборудования

Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО) направил в Минпромторг и в подведомственный ему Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники (ФГБУ ВНИИР) письмо с просьбой смягчить требования локализации для отдельных видов электроники, выяснили «Ведомости»

В постановление Правительства №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» предлагается внести изменения, отменяющие условие установки российской микросхемы на российскую системную печатную плату.

У многих производителей есть запрос на корректировку требований к применению печатных плат для отдельных видов телекоммуникационного оборудования, где используются многослойные системные платы с повышенными требованиями к точности изготовления и характеристикам передачи сигналов, сказал представитель АНО ТКО.

magnific Производители телекомоборудования пока не готовы к жестким требованиям локализации системных плат

Точное определение видов печатных плат для конкретных видов оборудования участники консорциума проработают вместе с ВНИИР, предлагает АНО ТКО в своем обращении.

Спорная формулировка

Речь идет о пункте 2.2.2, который создает неявную связку между двумя разными нормами, рассказал генеральный директор разработчика телекомоборудования «Сигналтек» Алексей Алясев.

В пункте 2.1.2 говорится о российском происхождении системной платы, и он изначально задумывался как необязательный, то есть производитель сам решает, применять ли эту норму. Однако из‑за неудачного построения фразы в пункте 2.2.2 требование о российском происхождении «перекидывается» и на плату, пояснил Алясев.

Грамматически оборот «произведенной на территории РФ» сейчас относится одновременно и к микросхеме, и к плате. В результате складывается парадоксальная ситуация: чтобы выполнить обязательное требование по ИС, производитель вынужден соблюдать и добровольную норму по плате, хотя в тексте постановления нет прямого указания на такую связь, сказал он.

Отсутствие готового серийного решения по плате может затормозить применение уже доступной российской микроэлектроники. Устранение такой связи в формулировке постановления снизит этот риск и при выполнении остальных требований производитель сможет использовать отечественную микросхему на плате зарубежного производства, полагает руководитель проектов холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Константин Лапотко.

Такие платы применяются, в частности, в коммутаторах и маршрутизаторах. К таким категориям также могут относиться высокопроизводительные маршрутизаторы ядра сети, коммутаторы агрегации и центров обработки данных, оборудование магистральных сетей передачи данных, а также отдельные цифровые модули базовых станций сотовой связи, отметил Лапотко.

В Постановлении №1030 говорится об обязательной установке одной печатной платы, за которую предусмотрено 5 баллов и еще по 5 баллов за каждую дополнительную плату российского происхождения. За все системные печатные платы, в том числе системную печатную плату базовой станции и платы в составе ее модулей, дополнительно начисляется 10 баллов.

Баллы для микросхем

О подготовке проекта поправок в Постановление № 719 и планах ввести балльную систему стало известно в апреле 2025 г.

В июне 2025 г. CNews узнал, что Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) раскритиковала предложенную Минпромторгом балльную систему для интегральных схем и направила свои предложения письмом на имя замминистра промышленности Василия Шпака.

В апреле 2026 г. Правительство опубликовало изменения в постановление №719 с новыми требованиями для интегральных схем.