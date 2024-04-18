Cloud4Y развернул облачные сервера для ПГК

Компания «ПГК» — организация, занимающаяся производством промышленных изделий. Небольшой возраст позволяет легче переходить на современные технологии, поскольку нет сильной привязки к legacy. А фаза активного роста требует наличия быстро масштабируемой гибкой инфраструктуры. Поэтому «Первая гидравлическая компания» заинтересовалась теми возможностями, которые предоставляют облачные технологии.

После изучения рынка «ПГК» выбрала платформу корпоративного облачного провайдера Cloud4Y. Поставщик облачных услуг предложил более выгодные условия на инфраструктуру по модели IaaS, а также ряд сервисов. После тестирования облачной платформы группа ИТ и связи «ПГК» совместно с техническими специалистами провайдера развернула виртуальную инфраструктуру и настроила удаленные рабочие столы. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Благодаря облачным решениям сотрудники промышленного производителя стали мобильнее и получили возможность работать с внутренними базами данных с любого устройства, подключенного к интернету. Привычное рабочее окружение виртуальных рабочих столов позволяет не переучивать сотрудников, а предоставить им возможность сразу выполнять свои трудовые обязанности.

В настоящее время «Первая гидравлическая компания» продолжает пользоваться виртуальными ресурсами провайдера.