CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Вышла новая версия платформы для работы с данными «Плюс7 ФормИТ»

Компания DIS Group представила новую версию многофункциональной платформы для интеграции, обеспечения качества и маскированию данных «Плюс7 ФормИТ».

В версии 1.5.1 платформы пользователям стал доступен более широкий набор совместимых систем управления баз данных. Обновленная платформа поддерживает последние версии PostgreSQL, Greenplum, Hadoop и некоторые российские сборки на их основе. Решение позволяет настроить процессы наполнения хранилищ и озер данных и обмена информацией в гетерогенной инфраструктуре заказчиков.

Кросс-отраслевая платформа «Плюс7 ФормИТ» используется для интеграции, сбора и обмена корпоративными данными любого формата и сложности, обеспечения качества данных, их обогащения, а также защиты данных путем их маскирования. С ее помощью компании могут создать единое цифровое пространство и повысить эффективность работы с данными: консолидировать их и оперативно обмениваться ими внутри организации, с партнерами и клиентами. Решение помогает интегрировать информацию из множества корпоративных ресурсов, включая файлы, веб-формы и электронную почту.

Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group, сказал: «Платформа «Плюс7 ФормИТ» за короткий срок завоевала доверие наших клиентов, ее используют крупнейшие российские банки, промышленные предприятия и торговые компании для эффективной работы с корпоративными данными. С момента запуска в 2022 г. решение постоянно совершенствовалось. Обновленная версия позволит расширить спектр возможностей пользователей по интеграции с базами данных на основе open source-решений».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

У российских сисадминов ощутимо выросли зарплаты. Но и требований стало больше

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Merlion собирается купить производителя бытовой техники Kuppersberg

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Импортозамещение ПО на ТЭС с импортными турбинами грозит авариями

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще