Инновация TOOLSiD обеспечила эффективный менеджмент контроля исправности и наличия ТСД на складах магазинов Zolla

«Импульс Телеком» осуществил поставку интеллектуальной системы TOOLSiD в компанию ООО «Фактор», владеющему брендом Zolla. Об этом CNews сообщили представители «Импульс Телеком».

Компания ООО «Фактор», владеющая брендом Zolla, столкнулась с проблемой хранения и выдачи терминалов сбора данных (ТСД). Ранее все ТСД хранились под ключом в операционном кабинете, что затрудняло их доступность и приводило к потери времени при выдаче сотрудникам и приемке их на хранение. Контроль исправности и наличия ТСД осуществлялся вручную, что было неэффективным и времязатратным процессом.

Именно поэтому компания решила автоматизировать процесс хранения и выдачи ТСД, усилить контроль использования устройств, а также повысить производительность и эффективность складских операций. Для этого было решено внедрить интеллектуальную систему хранения.

«Импульс Телеком» предложил клиенту модель с 34 вертикальными ячейками TOOLSiD ATU-TID-34-PW, которая позволяет автоматизировать выдачу и приемку ТСД, а также проводить точный контроль использования устройств. Система также предоставляет возможность сбора данных об интенсивности использования и автоматическое оповещение о технических сбоях, что позволяет своевременно проводить техническое обслуживание.

«Мы рады, что наше предложение помогло одному из наших ключевых клиентов ООО «Фактор» оптимизировать свои бизнес процессы. Наша цель - реализовывать индивидуальные решения, которые фактически помогают бизнесу наших клиентов. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству и разработке новых инновационных проектов вместе с нашим партнером ООО «АТЕУКО», — сказал Илья Мамлеев, коммерческий директор «Импульс Телеком».

После внедрения интеллектуальной системы хранения, бизнес-процессы компании существенно улучшились. Время при пересменке сократилось, а оптимизация отслеживания времени сотрудников в работе или на перерыве, помогла улучшить учет рабочего времени. Интеграция TOOLSiD в систему сервисного центра также привела к сокращению времени простоя за счет более быстрого устранения технических сбоев ТСД.

«Проект положительно повлиял на скорость, прозрачность, эффективность и безопасность складских процессов связанных с ТСД», — сказал директор департамента информационных технологий ООО «Фактор» Сергей Титов.

«Сегодня интеллектуальная система TOOLSiD может решить любые нестандартные задачи, собрать аналитику и создать сценарий, который впишется в конкретные условия работы наших клиентов. Наше решение нацелено не на внедрение нового бизнес-процесса у пользователей, а автоматизацию имеющегося, – сказал Николай Чапаев, генеральный директор ООО «АТЕУКО». — Мы благодарим компанию ИТ ООО «Фактор» за доверие и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество».

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Импульс Телеком — 15 лет компания представляет комплексные решения по созданию, модернизации, оптимизации и автоматизации технологических и бизнес-процессов. Структура подразделений компании позволяет реализовывать масштабные проекты любой сложности и оперативно реагировать на все пожелания заказчиков. Официальное партнерство с ведущими мировыми производителями, подтвержденная отраслевая экспертиза и опыт технических специалистов «Импульс Телеком» гарантирует качество и надежность предоставляемых решений.

«АТЕУКО» — российский поставщик и производитель решения AUTO ID. С момента начала своей деятельности в 2009 г., компания реализовала огромное количество проектов по автоматизации торговли и склад, как на Российском, так и на рынках СНГ, Ближнего Востока и Африки. Компания имеет собственной производство под брендами WATS (аккумуляторные батареи и зарядные станции) и TOOLSiD – первая интеллектуальная система хранения и выдачи оборудования.

Zolla — бренд модной демократичной одежды, где каждый сможет найти для себя образы, которые отражают его настроение и внутренний мир. Zolla стремится сделать моду доступной. Разрабатывая коллекции, дизайнеры Zolla адаптируют последние мировые тренды, помогая клиентам найти и выработать свой собственный стиль. К тому же, модели из разных коллекций легко сочетаются между собой, что позволяет создавать бесконечное количество комбинаций.