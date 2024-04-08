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ГК «Интерин» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Интерин технологии», разработчик медицинских информационных систем «Интерин Promis», объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Standard (версии 13, 14, 15, 16) и продуктов «Интерин Promis Alpha PG», «Интерин Alpha» и «Интерин SQL Studio».

«Интерин Promis Alpha PG» — медицинская информационная система, реализованная полностью на отечественных и открытых технологиях. Позволяет решать задачу информатизации медицинских центров разных масштабов и разного профиля. Входит в реестр отечественного ПО.

«Интерин Alpha» — российская платформа разработки информационных систем, реализованная полностью на отечественных и открытых технологиях.

«Интерин SQL Studio» — инструмент разработчика SQL, работает с СУБД Postgres Pro и Oracle, в том числе позволяет решать задачи переноса данных между ними.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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