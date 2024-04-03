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Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Softline

Deckhouse Kubernetes Platform российского разработчика «Флант» стала доступна в «Softline Мультиоблако». Компании подписали партнерское соглашение, в рамках которого Kubernetes-платформа предоставляется в виде готового облачного сервиса Kubernetes as a Service. На любом этапе тестирования и эксплуатации решения клиенты смогут получать техническую поддержку от экспертов «Флант» и Softline.

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — первая российская платформа для создания и управления идентичными Kubernetes-кластерами в любой ИТ-инфраструктуре. Решение можно разворачивать в публичных и приватных облаках, на bare-metal-серверах, а также в гибридной модели.

Согласно исследованию компании «Экспресс 42», около 80% компаний используют Kubernetes именно в облачных сервисах. У 37,5% инсталляции K8s запущены в приватном облаке, у 26% — в публичном облаке, а 16,5% выбирают гибридный вариант (из приватных и публичных облаков).

«Чтобы оперативно реагировать на быстро меняющийся рынок, компаниям нужно постоянно трансформировать свой бизнес и выстраивать гибкие процессы. Deckhouse Kubernetes Platform в облаке помогает справиться с этими вызовами и получить готовый кластер “по кнопке”. Платформа как сервис дает возможность направить все доступные ресурсы на разработку продуктов, а не инвестировать их в изучение технологий. Использование DKP унифицирует подходы к разработке и построению процессов, а высокая доступность платформы в облаке Softline гарантирует SLA 99,99% и отвечает всем требованиям для надежной работы высоконагруженных приложений», — сказал Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Kubernetes as a Service на базе DKP — решение, развернутое на ресурсах публичного облака Softline. Платформа предоставляется по модели SaaS, благодаря чему ее можно настроить и оптимизировать в зависимости от текущих нагрузок. Гибкость управления, в свою очередь, способствует росту эффективности рабочих процессов.

Услуга Kubernetes as a Service включает в себя не только установку под ключ, но и полноценную поддержку продукта на всех этапах реализации проекта. Это позволяет снизить временные и финансовые затраты на ИТ, поскольку все процессы реализуются виртуально на стороне «Softline Мультиоблако».

«Мы рады представить заказчикам новую услугу Kubernetes as a service от Softline “Мультиоблако”. Это полностью готовое решение Deckhouse Kubernetes Platform, которое развернуто на ресурсах нашего облака. Платформа как сервис позволит организациям с легкостью управлять масштабируемыми приложениями для повышения эффективности разработки и обеспечения отказоустойчивости. Кроме того, поскольку решение может быть оптимизировано в зависимости от нагрузки, заказчики смогут сэкономить операционные ресурсы. Мы уверены, что Kubernetes-платформа в облаке поможет нашим клиентам в задачах импортозамещения и цифровой трансформации», — сказал Борис Шойхет, руководитель департамента развития сервисов ГК Softline.

Deckhouse Kubernetes Platform подходит для решения задач по импортозамещению и цифровой трансформации. Чтобы построить свою платформу на базе Deckhouse, компаниям не нужно иметь собственную экспертизу в области Kubernetes или увеличивать расходы на поддержку и эксплуатацию.

DKP позволяет совмещать работу в кластерах сразу нескольких облачных провайдеров и унифицировать управление ими. Независимо от специфики облаков, все приложения работают, разрабатываются и управляются одним набором инструментов с единым интерфейсом. В свою очередь, облако Softline может интегрироваться с любыми облаками международного и российского уровня, позволяя формировать гибкую инфраструктуру под конкретные задачи компаний.

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