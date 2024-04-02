Российская платформа виртуализации vStack полностью совместима с отечественными серверами OpenYard

Компании vStack и OpenYard успешно протестировали совместимость своих продуктов — платформы виртуализации vStack HCP 2.2 и серверов OpenYard. На совместимость с vStack были протестированы стоечные серверы OpenYard 19”: 1U-модель RS101I и 2U-модель RS201I и их отдельные компоненты, hba и сетевые карты. Столь глубокое тестирование призвано упростить корпоративным потребителям выбор оборудования и получить полностью валидированную конфигурацию «железа» и ПО.

«Для компании vStack крайне ценно сотрудничество с производителем, обеспечивающим столь углубленную интеграцию в этапы создания и разработки, и имеющим собственное встроенное ПО — firmware. Это позволяет и vStack, и OpenYard очень точно настраивать оборудование, обеспечивая высокий уровень эксплуатации конечных пользователей», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

«Для OpenYard важно, чтобы наши серверы помогали решать задачи владельцев центров обработки данных любого масштаба, и именно поэтому партнёрство с vStack особенно ценно для нас. Сегодня невозможно представить качественную ИТ-инфраструктуру без использования платформ виртуализации», — отметил Дмитрий Пенязь, руководитель отдела продуктов и решений OpenYard (ООО «Центр Открытых Разработок»).