Минфин готовит удар по зарубежным интернет-заказам для «обеления» российской экономики - НДС 22% и новый сбор

Минфин внес на рассмотрение в Правительство России проект бюджета на 2027 г., который предусматривает две меры «обеления» экономики в России. Он предусматривает НДС по стандартной ставке 22% при покупке иностранных товаров онлайн, который должны уплачивать площадки и таможенный сбор в размере 100 руб. на зарубежные покупки до 200 евро. Инициативы направлены на выравнивание условий для участников рынка и унификацию налоговых правил.

Пересмотр размера НДС

Министерство финансов (Минфин) России предложил взимать налог на добавленную стоимость (НДС) 22% для купленных онлайн зарубежных товаров, пишет «Коммерсант».

24 сентября 2026 г. Минфин внес на рассмотрение Правительства России законопроект, предусматривающий введение НДС по ставке 22% при покупке товаров в рамках электронной трансграничной торговли. Мера, по словам представителей ведомства, необходима для формирования конкурентной среды и «обеления» экономики.

По информации Минфина, уплачивать налог будут электронные торговые площадки, предупреждал CNews.

Кроме того, министерство предложило установить таможенный сбор в размере 100 руб. за каждую посылку. Речь идет о товарах для личного потребления стоимостью до 200 евро, которые пересылаются почтовыми отправлениями из-за границы в Россию.

Изменения по НДФЛ

Минфин также предложил включить в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) «пассивные» доходы. К ним относятся дивиденды, проценты по вкладам, доходы от операций с ценными бумагами, продажи имущества, дарения и другие подобные поступления.

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Поясняется, что это необходимо для унификации уровня налогообложения доходов граждан в России по ставкам 13-22%. По мнению ведомства, мера соответствует целям введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

Рассмотрение инициатив

Правительство России на заседании 24 сентября 2026 г. рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг., а также прогноз социально-экономического развития на этот период.

Законом о федеральном бюджете на 2026-2028 гг. дефицит бюджета в 2027 г. предусмотрен на уровне 3,186 трлн руб., или 1,2% валового внутреннего продукта (ВВП), в 2028 г. - 3,514 трлн руб., или 1,3% ВВП.

Цели бюджетной политики

Бюджетная политика России до 2030 г. направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, поддержку участников специальной военной операции (СВО) России на Украине и их семей, а также технологическое лидерство. Дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно, сообщает пресс-служба Минфина.

«Проект бюджета сформирован сбалансированным. Он позволит выполнить все обязательства государства и сохранить макроэкономическую стабильность при любых возможных изменениях. Устойчивость бюджета - это не только вопрос достаточности ресурсов, но и качества управления ими», - отметил министр финансов Антон Силуанов.

Важным направлением расходов бюджета является обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. На будущую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено финансирование почти 2 трлн руб.

Объем финансирования нацпроектов «Станки» и «Беспилотные авиационные системы» (БАС) за три года составит 135,7 млрд руб. и 103,3 млрд руб. соответственно.

Фонд развития промышленности (ФРП) будет докапитализирован на 205 млрд руб. для предоставления льготного заемного финансирования.

Другие расходы

В проекте, в частности, предусмотрены средства на индексацию пенсий и пособий. Страховые пенсии в 2027 г. будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля страховая часть дополнительно увеличится на 3,3% по темпу роста зарплаты. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 г. составит 29 904 руб.

По данным Минфина, «детский бюджет» до 2030 г. составит 10 трлн руб., включая выплату единого детского пособия. Предусмотрены средства на ежегодную индексацию материнского капитала с 1 февраля 2027 г., семейную выплату в виде возмещения части НДФЛ для граждан с двумя и более детьми, а также порядка 1,9 трлн руб. на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.

Более 105 млрд руб. планируется направить на строительство 150 школ к 2030 г. На ремонт детских садов предусмотрено более 47 млрд руб., на строительство новых - еще 25,7 млрд. К 2030 г. запланировано строительство более 100 детских садов. На ремонт общежитий университетов направят около 80 млрд руб., техникумов - 65 млрд руб.

В сфере здравоохранения продолжится финансирование национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Почти 278 млрд руб. планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения. Средства также пойдут на лекарственное обеспечение, включая помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями через фонд «Круг добра», программу 14 ВЗН (программа льготного обеспечения в амбулаторных условиях пациентов, страдающих двенадцатью редкими и высокозатратными нозологиями), профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.