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Минфин готовит удар по зарубежным интернет-заказам для «обеления» российской экономики - НДС 22% и новый сбор

Минфин внес на рассмотрение в Правительство России проект бюджета на 2027 г., который предусматривает две меры «обеления» экономики в России. Он предусматривает НДС по стандартной ставке 22% при покупке иностранных товаров онлайн, который должны уплачивать площадки и таможенный сбор в размере 100 руб. на зарубежные покупки до 200 евро. Инициативы направлены на выравнивание условий для участников рынка и унификацию налоговых правил.

Пересмотр размера НДС

Министерство финансов (Минфин) России предложил взимать налог на добавленную стоимость (НДС) 22% для купленных онлайн зарубежных товаров, пишет «Коммерсант».

24 сентября 2026 г. Минфин внес на рассмотрение Правительства России законопроект, предусматривающий введение НДС по ставке 22% при покупке товаров в рамках электронной трансграничной торговли. Мера, по словам представителей ведомства, необходима для формирования конкурентной среды и «обеления» экономики.

По информации Минфина, уплачивать налог будут электронные торговые площадки, предупреждал CNews.

Кроме того, министерство предложило установить таможенный сбор в размере 100 руб. за каждую посылку. Речь идет о товарах для личного потребления стоимостью до 200 евро, которые пересылаются почтовыми отправлениями из-за границы в Россию.

Изменения по НДФЛ

Минфин также предложил включить в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) «пассивные» доходы. К ним относятся дивиденды, проценты по вкладам, доходы от операций с ценными бумагами, продажи имущества, дарения и другие подобные поступления.

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Минфин готовит удар по зарубежным интернет-заказам для «обеления» российской экономики - НДС 22% и новый сбор

Поясняется, что это необходимо для унификации уровня налогообложения доходов граждан в России по ставкам 13-22%. По мнению ведомства, мера соответствует целям введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

Рассмотрение инициатив

Правительство России на заседании 24 сентября 2026 г. рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг., а также прогноз социально-экономического развития на этот период.

Законом о федеральном бюджете на 2026-2028 гг. дефицит бюджета в 2027 г. предусмотрен на уровне 3,186 трлн руб., или 1,2% валового внутреннего продукта (ВВП), в 2028 г. - 3,514 трлн руб., или 1,3% ВВП.

Цели бюджетной политики

Бюджетная политика России до 2030 г. направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, поддержку участников специальной военной операции (СВО) России на Украине и их семей, а также технологическое лидерство. Дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно, сообщает пресс-служба Минфина.

«Проект бюджета сформирован сбалансированным. Он позволит выполнить все обязательства государства и сохранить макроэкономическую стабильность при любых возможных изменениях. Устойчивость бюджета - это не только вопрос достаточности ресурсов, но и качества управления ими», - отметил министр финансов Антон Силуанов.

Важным направлением расходов бюджета является обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. На будущую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено финансирование почти 2 трлн руб.

Объем финансирования нацпроектов «Станки» и «Беспилотные авиационные системы» (БАС) за три года составит 135,7 млрд руб. и 103,3 млрд руб. соответственно.

Фонд развития промышленности (ФРП) будет докапитализирован на 205 млрд руб. для предоставления льготного заемного финансирования.

Другие расходы

В проекте, в частности, предусмотрены средства на индексацию пенсий и пособий. Страховые пенсии в 2027 г. будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля страховая часть дополнительно увеличится на 3,3% по темпу роста зарплаты. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 г. составит 29 904 руб.

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По данным Минфина, «детский бюджет» до 2030 г. составит 10 трлн руб., включая выплату единого детского пособия. Предусмотрены средства на ежегодную индексацию материнского капитала с 1 февраля 2027 г., семейную выплату в виде возмещения части НДФЛ для граждан с двумя и более детьми, а также порядка 1,9 трлн руб. на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.

Более 105 млрд руб. планируется направить на строительство 150 школ к 2030 г. На ремонт детских садов предусмотрено более 47 млрд руб., на строительство новых - еще 25,7 млрд. К 2030 г. запланировано строительство более 100 детских садов. На ремонт общежитий университетов направят около 80 млрд руб., техникумов - 65 млрд руб.

В сфере здравоохранения продолжится финансирование национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Почти 278 млрд руб. планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения. Средства также пойдут на лекарственное обеспечение, включая помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями через фонд «Круг добра», программу 14 ВЗН (программа льготного обеспечения в амбулаторных условиях пациентов, страдающих двенадцатью редкими и высокозатратными нозологиями), профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Антон Денисенко

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