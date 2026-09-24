Китай попытался перехватить контроль над ИИ у США

Выступления в ООН представителей двух ведущих в развитии ИИ держав продемонстрировали, что сформировать единый подход к регулированию отрасли будет сложно. США выступили против глобального сдерживания. Китай призвал к введению ограничений и намекнул, что мотивом оппонентов является желание сохранить американское превосходство и сформировать монополию.



Противостояние в ООН

На заседании Совета Безопасности в рамках Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября 2026 г. представители США и Китая представили свои позиции по отношению к международной безопасности ИИ и глобальному регулированию отрасли, которые отказались ровно противоположными, пишет Politico.

Директор Управления по научно-технической политике Белого дома Майкл Крациос (Michael Kratsios) решительно выступил против глобального управления развитием искусственного интеллекта.

Представитель Китая в ООН Фу Цун (Fu Cong), напротив, призвал к тесному сотрудничеству ради безопасности и введению ограничений. Фу Цун также заявил, что оппонирующая позиция будет служить «попытке некоторых крупных держав сохранить свое технологическое превосходство» посредством монополии и цифровой гегемонии.

Позиция США

К «некоторым крупным державам», вероятно, относятся США. Днем ранее Президент Дональд Трамп (Donald Trump) на трибуне ООН заявил, что США в области ИИ «сейчас значительно опережают Китай и всех остальных» и о намерении сохранять это преимущество.

ООН США и Китай поспорили в ООН по вопросу регулирования ИИ

По поводу регулирования Трамп выразил то же мнение, что и Крациос, отвергнув «любые попытки создать глобальную систему контроля» над ИИ.

Крациос подчеркнул, что страны должны «сохранять национальный суверенитет» в управлении ИИ, а не «перекладывать ответственность на международные организации».

Некоторые сторонники ускорения развития ИИ в США утверждают, что угроза проигрыша США в гонке за лидерство в этой области в пользу Китая представляет собой экзистенциальную опасность, которая может поставить под угрозу статус Америки как сверхдержавы, пишет издание.

Позиция Китая

Фу Цун призвал придерживаться единой стратегии развития ИИ: «Международное сообщество обязано более тесно сотрудничать, придавать одинаковое значение развитию и безопасности и направлять развитие ИИ на позитивные, благие и во благо человечества».

Нужно «как можно скорее сформировать основанную на консенсусе глобальную систему управления, чтобы создать институциональные механизмы, обеспечивающие международный мир и безопасность», сказал он. Должны быть созданы технические стандарты, постоянно совершенствоваться нормативно-правовая база и меры реагирования на чрезвычайные ситуации, пояснил китайский представитель.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш (Antоnio Guterres) встал на сторону Пекина и предупредил, что стремительное развитие искусственного интеллекта сопряжено с рисками, которые нельзя игнорировать.

В ООН еще в 2023 г. был создан консультативный орган в составе 39 человек для решения вопросов международного управления ИИ. В сентябре 2024 г. его члены опубликовали доклад, в котором рекомендовали семь мер по устранению рисков, связанных с ИИ, и пробелов в управлении, как писал CNews.