«Диасофт» планирует за ближайшие 5 лет привлечь более 100 партнеров

Компания «Диасофт», разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляет о развитии партнерской сети. Объединение возможностей ИT-компаний позволит удовлетворить потребности крупных и средних организаций в цифровой трансформации, модернизации существующих корпоративных информационных систем и быстром импортозамещении западных решений. Об этом CNews сообщили представители «Диасофта».

Партнерская сеть «Диасофт» включает три типа партнеров.

Технологические партнеры – это крупные и средние организации, ИT-компании и ИT-интеграторы, которые решают задачи по созданию, модернизации и импортозамещению корпоративных информационных систем с использованием low-code платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q.

Партнеры по продвижению – компании, распространяющие готовые инфраструктурные и производственные платформы «Диасофт». Например, СУБД Digital Q.DataBase (на базе PostgreSQL), платформу для обмена сообщениями Digital Q.MessageBroker (на базе Kafka и Artemis), платформу для управления задачами Digital Q.Tasks (аналог Jira) и другие. Полный список представлен на портале экосистемы цифровой трансформации Digital Q.

Стратегические партнеры – ИT-компании, решающие системные и инфраструктурные задачи и расширяющие базовые возможности low-code платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q. Например, производители операционных систем или программно-аппаратных комплексов. Партнеры в обязательном порядке проводят тестирование совместимости продуктов – заказчики могут быть уверены в том, что эти продукты эффективно взаимодействуют друг с другом и способны решить задачи бизнеса.

«Экосистема цифровой трансформации Digital Q – это среда разработки, платформы в составе которой полностью соответствуют новым требованиям ИT-индустрии. Использование платформ экосистемы позволяет сократить затраты на производство программного обеспечения и достичь совершенно иного уровня качества продуктов и скорости изменений. Чтобы наша среда разработки была полноценной, мы дополняем ее решениями партнеров: операционными системами, продуктами для обеспечения информационной безопасности, программно-аппаратными комплексами. Доступ к среде разработки может получить любой разработчик, это бесплатно. Монетизация будет только в том случае, если решения, созданные на базе нашей среды разработки, будут внедрены в производство», – сказал Александр Глазков, генеральный директор, член совета директоров компании «Диасофт».

«Партнерские каналы позволят расширить присутствие «Диасофт» во всех сегментах рынка и будут способствовать росту компании. Прежде всего, фокус будет направлен на развитие продаж в сегменте корпоративного программного обеспечения для организаций из разных сфер экономики и органов власти. В ближайшие три-пять лет мы планируем увеличить количество партнеров до ста», – сказал Александр Сахаров, директор департамента по работе с партнерами компании «Диасофт».

Более 30 лет компания «Диасофт» автоматизирует операционную деятельность финансовых организаций, работу на финансовых рынках, учет и отчетность, проводит системную интеграцию, создает цифровые решения. Кроме того, «Диасофт» разрабатывает программное обеспечение для других отраслей экономики (систему управления ресурсами предприятия – ERP), а также средства производства программных продуктов (производственные и технологические платформы) и системное программное обеспечение (СУБД). Многолетний опыт позволяет «Диасофт» разрабатывать актуальные ИT-решения на импортонезависимом стеке технологий.