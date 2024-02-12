Системный интегратор «Сиссофт» получил статус Astra Professional Services

Компания «Сиссофт» получила статус APS-партнера (Astra Professional Services) от «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра»). Это позволяет экспертам интегратора предоставлять своим клиентам максимальный спектр профессиональных сервисов в области внедрения и поддержки продуктов разработчика. Для «Сиссофт» это важный шаг в развитии бизнеса, а также свидетельство укрепления позиции на рынке. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

Присвоение статуса APS открывает для клиентов интегратора широкий спектр уникальных возможностей в сфере внедрения и поддержки продуктов «Группы Астра». Эксперты «Сиссофт» смогут разрабатывать для них стратегии цифровизации, проводить аудит инфраструктуры на предмет готовности к модернизации и миграции на отечественные решения, проектировать ИТ-ландшафт, внедрять и адаптировать ПО под индивидуальные запросы и обеспечивать его поддержку в ходе дальнейшей эксплуатации. «Сиссофт» также предоставляет готовые сценарии внедрения монопродуктов, ведет их пилотирование и создает демостенды на базе ПО вендора.

В зависимости от актуальных потребностей можно будет выбрать как отдельные услуги, так и комплексное многоэтапное сопровождение. Специалисты «Сиссофт» готовы заниматься внедрением продуктов «Группы Астра» в рамках и новых, и уже существующих проектов. Компания в каждом случае обеспечит высокое качество сервиса и индивидуальный подход. Кроме того, в распоряжении заказчиков будет обширная экосистема ПО и оборудования от технологических партнеров «Группы Астра».

В итоге клиенты «Сиссофт» смогут ускорить миграцию, снизить вероятность связанных с ней рисков и тем самым повысить качество выполнения проектов любого уровня сложности с технической и организационной стороны.

«Мы высоко ценим сотрудничество с «Группой Астра» и рады получить статус ASP-партнера. Это дает нам возможность расширить свою экспертизу и предоставлять клиентам лучшие услуги в части внедрения продуктов вендора, — сказала Дарья Капинус, руководитель направления развития продуктов «Группы Астра», компания «Сиссофт». — Уверены, что наша совместная работа будет успешной и принесет пользу всем нашим заказчикам».

«Мы рады, что коллеги из «Сиссофт» получили уникальный статус Astra Professional Services. Это подтверждает их высочайший профессионализм и наше доверие как вендора. К претендентам, желающим стать нашими ASP-партнерами, предъявляются самые строгие требования: например, у них в штате обязательно должны быть не только специалисты, подтвердившие свою квалификацию в области работы с нашим ПО, но и системные архитекторы с аккредитацией от «Астра Консалтинг». Только в этом случае партнер может самостоятельно или вместе с нами реализовывать разные проекты и оказывать дополнительные услуги «Астра Консалтинг» и т.д. Персонал APS-партнера имеет доступ к специализированной базе знаний, проходит обучение с официальной сертификацией и всегда может рассчитывать на нашу всестороннюю техподдержку и содействие, ведь у нас общая цель – обеспечить клиентам лучшие условия для внедрения и применения российских технологий», — сказал Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра»).

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Компания «Сиссофт» вышла на рынок в 2008 г. и специализируется на системной интеграции и ИТ-консалтинге и является официальным партнером «Лаборатории Касперского», ПАО «Группа Астра», Positive Technologies, «Кода Безопасности», UserGate и других ведущих разработчиков программного обеспечения. Комплексный подход к решению задач дает возможность профессионально выполнять ИТ-услуги полного цикла: от анализа программного и аппаратного уровня инфраструктуры до ее модернизации и масштабирования, от поставки оборудования до развертывания частных ЦОДов.