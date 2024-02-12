«Рустэк» и «Тринити» подтвердили совместимость

Компании «Рустэк» и Тринити провели успешное тестирование платформы виртуализации «Рустэк» на совместимость с серверами Тринити. В результате проведенных тестов были выданы соответствующие сертификаты. Об этом CNews сообщили представители «Рустэк».

Программно-аппаратный комплекс «Система виртуализации Рустэк» представляет собой сервисную платформу виртуализации для создания и управления ИТ-инфраструктурой. Платформа позволяет строить частные облака любой сложности и масштаба в короткий срок, а также автоматизировать многие процессы работы с инфраструктурой, выгодно избавляя компании от рутины.

В тестах на совместимость участвовали серверы «Тринити» линеек M6 и М7 на базе двух процессоров Intel Xeon Scalable второго и третьего поколения. Серверы включены в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга.

Во время тестирования была осуществлена проверка базового функционирования кластера виртуализации, а также его отказоустойчивая конфигурация при моделировании выхода из строя компонентов. Помимо этого, были проведены различные нагрузочные испытания, в том числе стресс-тест с аварией при перегрузке виртуальных машин. По итогу тестирований проблем и зависаний в работе гипервизоров и кластера не выявлено.

Технологическое партнерство дает заказчикам обеих компаний еще большую вариативность в выборе решений для выстраивания их собственных ИТ-инфраструктур и импортозамещения иностранных решений.

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«Тринити» — системный интегратор и российский производитель оборудования для ИT-инфраструктуры. Компания 30 лет работает над проектами для коммерческих организаций и государственных структур, имеет собственное производство серверов, глубокую экспертизу в разработке ПО и собственные решения на базе инновационных технологий, включая ИИ, IoT и Big Data. Команда «Тринити» обладает богатым опытом и знаниями в области проектирования, построения и технического сопровождения ИT-инфраструктуры любого уровня сложности.

«Рустэк» — отечественный вендор, решения которого предназначены для замещения продуктов иностранных компаний в области серверной виртуализации, таких как: VMware, Microsoft, Citrix. Все программные продукты «Рустэк» являются импортонезависимыми, включены в Реестр российского ПО Минцифры.