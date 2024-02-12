«Байкал Сервис» отправил около 5 млн документов по ЭДО в 2023 году

В 2023 г. количество документов, отправляемых в транспортной компании «Байкал Сервис» через сервисы электронного документооборота (ЭДО), увеличилось на 45%. Об этом CNews сообщили представители «Байкал Сервис».

«За прошлый год объемы электронного документооборота в компании увеличились в 1,5 раза – сотрудниками компании было отправлено около 5 млн документов. Только за второе полугодие их количество составило почти 2,9 млн, и мы видим, что с каждым годом эта цифра только растет, – отметил руководитель службы взаиморасчетов ООО «Байкал-Сервис ТК» Сергей Поляев. – Обмен документами по ЭДО становится все более востребованным среди клиентов нашей компании, и они чаще выступают инициаторами партнерства».

Переход на электронный документооборот не только упрощает процесс взаимодействия между клиентами, партнерами и компанией, делая его экономичнее, быстрее и прозрачнее, но и позволяет сохранить природные ресурсы. За 2023 г. благодаря ЭДО «Байкал Сервису» удалось сберечь более 600 деревьев, что сравнимо с целой рощей. Если перевести эти цифры в бумагу, то получится примерно 10 тыс. пачек.

«Нововведением прошлого года стал переход на машиночитаемую доверенность (МЧД), «Байкал Сервис» стал одним из первопроходцев по ее внедрению, – отметил Сергей Поляев. – В марте в короткие сроки мы перешли на МЧД, используя для этого удобный сервис «Контур.Доверенность». Сегодня все документы отправляются с помощью машиночитаемой доверенности».

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Транспортная компания «Байкал Сервис» – отечественный перевозчик сборных грузов. Обеспечивает доставку грузов по России и ближнему зарубежью (Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан), оказывает услуги складской логистики, универсальной доставки. Выполняет автомобильные, авиа и контейнерные перевозки. На рынке почти 30 лет. У компании «Байкал Сервис» свыше 150 терминалов, которые обслуживают более 50 тыс. населенных пунктов.