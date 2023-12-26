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ГК Softline оптимизировала «Росводоканалу» затраты на облачную инфраструктуру с помощью «Инферит Клаудмастер»

Softline «Мультиоблако», сервис ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщика решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающего комплексный портфель собственных продуктов и услуг, решил проблему контроля и учета затрат на ИТ-инфраструктуру для ГК «Росводоканал» при помощи FinOps-платформы «Инферит Клаудмастер». Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Росводоканал» — российский частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. Группа компаний является потребителем облачных сервисов Softline «Мультиоблако». В связи с большим объемом пользователей и используемых ресурсов «Росводоканал» выявил сложности в контроле за расходами, а также в процессе сбора данных для формирования отчетности.

Такие обстоятельства повышают риски: перерасхода бюджета: отсутствие эффективного контроля за расходами может привести к внеплановым затратам, что может сказаться на финансовой стабильности компании; задержки в принятии решений: трудности в сборе данных могут замедлить процесс принятия оперативных решений, что важно в быстро меняющейся среде; усложнения планирования: кропотливый процесс формирования отчетности может затруднить разработку планов развития.

Для решения этих задач специалисты Softline «Мультиоблако» предложили использовать продукт «Инферит Клаудмастер». FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» помогла решить задачи по контролю затрат на облачную ИТ-инфраструктуру: автоматизировать контроль за расходами в облаке и повысить эффективность использования облачных ресурсов.

Благодаря реализации проекта «Росводоканал» смог повысить эффективность использования облачной ИТ-инфраструктуры и увидеть потребляемые облачные ресурсы, а также затраты на них в наглядной форме (в виде графиков). При этом были минимизированы риски возникновения перерасхода ИТ-бюджета и запущен непрерывный контроль за облачными расходами.

«Инферит Клаудмастер» позволил заказчику за несколько часов формировать индивидуальную отчетность по расходам с привязкой к потребителям (в ручном режиме на это уходило бы несколько дней). Реализованный проект дал возможность использовать наиболее востребованные и используемые в «Росводоканале» варианты группировки объектов и фильтрации, что помогло руководству компании принимать более качественные решения на основе данных.

«Благодаря внедренному решению мы смогли увидеть наглядно траты на облако и оптимизировать их, сократив объем избыточных ресурсов. Кроме того, “Инферит Клаудмастер” позволил сэкономить время сотрудников на составление необходимой отчетности», — отметил Андрей Яшин, начальник отдела обеспечения непрерывности и доступности инфраструктуры и телекоммуникаций ООО «РВК.Цифровые решения».

«Наше решение призвано распространять культуру FinOps, соответствующую лучшим мировым практикам. Это позволяет нашим клиентам обеспечить финансовый контроль за использованием облака, найти пути оптимизации ресурсов и снижения затрат, а также получить детальную отчетность по расходам для принятия управленческих решений», — сказал Александр Александров, руководитель группы развития бизнеса в «Инферит Клаудмастер».

«Softline сотрудничает с ГК “Росводоканал” уже более восемь лет по разным направлениям, в том числе и по направлению Мультиоблако. Нам, как поставщику облачной инфраструктуры, важно, чтобы наша работа была направлена не только на качество предоставляемых услуг в облаке, но также была прозрачной в части контроля затрат в рамках планирования и использования мощностей, и все это в рамках понятного и удобного пользовательского интерфейса», — отметил Никита Мусин, ведущий менеджер по развитию Softline «Мультиоблако».

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.

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