CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Московская компания разработала систему энергохозяйства для сети придорожных кафе в регионах России

Московская компания «Связь инжиниринг М» разработала и внедрила систему энергохозяйства в несколько кафе в регионах России. Она позволяет дистанционно собирать данные и экономить на электроэнергии. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Промышленные компании города внедряют высокотехнические решения в собственные производства и разрабатывают новые инновационные изделия. Продукция столичных промышленников пользуется популярностью в регионах страны. Например, компания «Связь инжиниринг М» по заказу сети придорожных кафе разработала и внедрила систему учета электроэнергии для заведений в Ленинградской, Московской, Тверской и Тульской областях. Она позволяет удобно собирать данные и вести учет потребления энергии, что дает возможность ежемесячно экономить на электричестве до 10%», – сказал Владислав Овчинский.

Ранее сбор данных был затруднительным и затратным из-за необходимости присутствия сотрудника на участке. В процессе реализации проекта установили приборы учета электроэнергии и подобрали тарифный план. С помощью этого заказчик может собирать данные дистанционно.

«Мы предоставляем полный спектр сервисов в области электроэнергетики. Это возможно в том числе благодаря нашей облачной интеллектуальной платформе учета энергоресурсов. Она дает возможность снимать показания, хранить архив данных для их систематизации и анализа, загружать документы по приборам учета, акты допуска и другую документацию», – сказал инженер отдела сопровождения проектов предприятия Илья Кирин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее

«Микрон» увеличил производство чипов для документов и банковских карт в два с половиной раза

Откровенно о CRM: на что обратить внимание при выборе системы

Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте

Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт»

У россиян отбирают оплаченные лицензии Autodesk, SAP, Oracle и Microsoft. Опрос

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще