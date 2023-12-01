«Тринити», НПО «СНГС» и «Вэл инжиниринг» создают технологический альянс в рамках развития экосистемы цифровой платформы управления жизненным циклом нефтегазовых месторождений

Научно-производственное объединение «Союзнефтегазсервис» (НПО «СНГС»), системный интегратор «Тринити» и инженерная компания «Вэл инжиниринг» стали технологическими партнерами в рамках развития сервисов поддержки буровых операций на базе цифровой платформы «Унофактор»®. Об этом CNews сообщили представители «Тринити».

Одной из тенденций цифровизации нефтегазового сектора становится предоставление интегрированных сервисов на базе платформенных решений. Примером подобного решения является российская цифровая платформа управления жизненным циклом нефтегазового месторождения «Унофактор»® компании НПО «СНГС». Данная платформа включает модуль «Агрегатор цифрового бурения», предназначенный для контроля и оценки эффективности процессов эксплуатации и строительства нефтяных и газовых скважин. Использование платформенных агрегаторов обусловлено отраслевой потребностью в полноте и качестве данных, получаемых с месторождений, а также процессов обработки при моделировании и расчетах в режиме реального времени.

Система WellPro компании «Вэл инжиниринг» предназначена для выполнения широкого комплекса основных и прикладных инженерных расчетов, позволяющих решать производственные задачи, от проектирования до автоматизации и real-time оптимизации технологических операций при бурении и ремонте скважин. Интеграция расчётной системы WellPro и «Агрегатора цифрового бурения» позволит значимо повысить уровень обработки данных и синергии предоставляемых сервисов на протяжении всего жизненного цикла строительства и ремонта скважин.

В рамках сформированного технологического альянса, «Тринити», НПО «СНГС» и «Вэл инжиниринг» детально проанализировали отраслевые вызовы и реализуют дорожную карту по интеграции расчётной системы WellPro и «Агрегатор цифрового бурения». Дальнейшее развертывание формирует комплексный продукт импортонезависимого блока отраслевых решений в составе программно-аппаратного комплекса платформы «Унофактор»® и серверного обеспечения «Тринити», вклоченных в реестр Минпромторг и Минцифры.

«Подключение системы WellPro к стеку прикладных программных сервисов платформы «Унофактор»®, в частности, к «Агрегатору цифрового бурения», позволит расширить функции сопровождения бурения, повысить эффективность работы с геолого-геофизической информацией, а также предоставит расширенную аналитику для поддержки принятия решений», — сказал Дамир Резванов, директор по развитию продуктового портфеля ТЭК и Промышленность, «Тринити».

«С помощью межсистемной интеграции мы предоставляем дополнительный спектр услуг для Заказчиков и дополняем пакет расчетных и усталостных характеристик оборудования, включая унифицированный оперативный доступ к отраслевым данным. При создании моделей цифрового месторождения, данная конфигурация компонент повышает уровень цифровой зрелости, минимизирует производственные риски и улучшает эффективность производственных процессов», — сказал Денис Савватеев, директор по цифровизации, НПО «СНГС».

«Полнота картины расчетных и измеряемых параметров является, пожалуй, единственным залогом успеха интеграции сложных многокомпонентных сервисов в высоконеопределённые бизнес-процессы строительства и капитального ремонта скважин», — сказал Азарий Каракетов, заместитель генерального директора по инновационному развитию ООО «Вэл инжиниринг».

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«Тринити» — системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры. 30 лет работает для коммерческих организаций и государственных структур. Команда «Тринити» обладает богатым опытом и знаниями в области проектирования, построения и технического сопровождения ИТ-инфраструктуры любого уровня сложности. «Тринити» имеет собственное производство серверов, глубокую экспертизу в разработке ПО и собственные решения на базе инновационных технологий, включая AI, IoT и Big Data.

ООО НПО «СНГС» более 17 лет развивает ряд направлений в области нефтегазового сервиса, одним из которых является разработка программных решений по сопровождению, мониторингу и поддержке процессов бурения нефтегазовых месторождений, производственных процессов при добыче и освоении месторождений на базе технологий «Индустрии 4.0». Имеет обширный опыт оказания сервисных услуг в области разведки и обустройства месторождений, передачи данных, супервайзинга, геолого-геофизических, геолого-технологических, геомеханических и гидродинамических исследований на основе платформенной системы управления данными с адаптированными общепризнанными отраслевыми стандартами WITSML/PRODML/RESQML от Energistics и OSDU, консорциума The Open Group.

ООО «Вэл инжиниринг» — открытая платформа для реализации инновационных нефтегазовых проектов, созданная российской группой инженеров и экспертов. Миссией компании является поддержка и акселерация прорывных идей, обеспечение роста профессиональных компетенций и промышленное внедрение лучших отраслевых решений. Одним из основных направлений деятельности компании является создание ключевых для нефтегазовой отрасли импортоопережающих цифровых систем.