«Ланит» и «Быстрые отчеты» развивают технологическое партнерство

Компоненты, разработанные экспертами компании «Быстрые отчеты», значительно ускорят процесс формирования отчетов и документов для пользователей модульной платформы Lanit Document Management (LDM) от «Ланит». Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Вместо создания полностью кастомизированного кода, требующего больших затрат времени и ИТ-ресурсов, пользователи LDM теперь могут воспользоваться универсальным дизайнером отчетов.

Сотрудничество дает возможность использовать все инструменты, предоставляемые компанией «Быстрые отчеты», в том числе вставки штрих-кодов, QR-кодов и разнообразных диаграмм. Это позволяет сделать аналитику еще более информативной и содержательной.

«С продуктами "Быстрые отчеты" мы знакомы уже много лет. Они успешно применяются на платформе LDM для построения статистических отчетов в понятной пользователям форме. Заключение партнерского договора позволит нам встроить в платформу инструмент Online Designer, который предоставит нашим партнерам и заказчикам более удобный функционал по самостоятельному созданию отчетов на базе LDM», — сказала Ольга Рахлина, руководитель разработки на платформе LDM, «Ланит».

«Мы искренне рады развитию партнерства с брендом LDM и гордимся, что наши разработки дают программным продуктам технологические преимущества. Участие в ОЕМ-программе наделяет партнера правами расширенного лицензирования и позволяет разработчикам сделать их программные продукты более гибкими и лучше отвечать требованиям заказчика. Это, в свою очередь, способствует созданию более полезных и нужных пользователям решений. Уверены, что такое сотрудничество откроет новые перспективы для дальнейшего развития используемых систем и создания уникальных цифровых продуктов», — сказала Светлана Кострыкина, генеральный директор компании «Быстрые отчеты».

***

«Ланит» — «Лаборатория новых информационных технологий» — многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. Команда «Ланит» — около 13,5 тыс. человек.

«Быстрые отчеты» (до 30 сентября 2022 г. — «Фаст репортс») — работает на рынке информационных технологий с 1998 г., является разработчиком программного обеспечения. Передовыми решениями компании являются программные библиотеки и компоненты для наиболее популярных сред разработки, позволяющие реализовать функционал создания документов и генерации отчетов. С 1998 г. по настоящее время решения компании были внедрены в более чем в 10 тыс. организациях по всей России, как в коммерческих разработках, так и в госсекторе. Решения Fast Reports включают в себя самые передовые и уникальные, для российского рынка, решения для разработки программного обеспечения. Компания первой разрабатывает и внедряет технологии, которые потом становятся де-факто отраслевыми стандартами.