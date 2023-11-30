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Стратегическое партнерство с целью развития рынка информационной безопасности: «Норникель» и R-Vision подписали соглашение о сотрудничестве

«Норникель» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с компанией R-Vision. Основная цель участников партнерства – сделать вклад в развитие рынка информационной безопасности для промышленного сектора экономики. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Стороны планируют совместно разрабатывать предложения по совершенствованию, тестированию и внедрению решений информационной безопасности в промышленных системах, в том числе отвечающих за непрерывность производственного цикла и целостность бизнес-процессов в «Норникеле». Важным пунктом сотрудничества является участие в продвижении решений, создающих платформу для взаимодействия бизнеса и государственного сектора, обмен опытом и экспертизой.

«Современный российский рынок информационной безопасности находится в стадии формирования и развития, постепенно заполняются те бреши, которые образовались после ухода западных вендоров. В этой ситуации промышленным компаниям — потребителям продуктов и услуг ИБ, важно, с одной стороны, иметь возможность положиться на надежных партнеров, с другой — заявить о своих потребностях и ожиданиях «на берегу». Цель, которую мы преследуем, заключая стратегические партнерства с ключевыми игроками рынка — продемонстрировать нашу открытость к конструктивному диалогу и совместной работе по усилению киберзащиты нашей компании в частности и отрасли в целом», — сказал Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норникеля».

«Разрабатывая наши продукты, мы всегда стремимся учитывать ожидания заказчиков, ориентироваться на нужды рынка. Стратегическое сотрудничество с одним из флагманов российской промышленности — «Норникелем» безусловно позволит нам еще глубже погрузиться в потребности промышленного сектора, найти точки соприкосновения для реализации совместных инициатив. Уверен, что стратегическое партнерство даст старт для дальнейшего уже прикладного сотрудничества по созданию и внедрению передовых решений кибербезопасности с наибольшей эффективностью для бизнеса», — сказал Игорь Сметанев, директор по стратегическому развитию компании R-Vision.

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R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. Компания с 2011 г. создает технологии, которые помогают организациям уверенно противостоять актуальным киберугрозам и обеспечивать надежное управление информационной безопасностью. Технологии R-Vision используются в крупнейших банках, государственных организациях, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях других отраслей.

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